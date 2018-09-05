Ровшан Аскеров объявил, что покидает телепроект "Что? Где? Когда?"

5 сентября 2018 18:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Один из самых известных игроков клуба "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров сообщил об уходе из передачи, сообщает Trend Life.

Об этом он написал на своей странице в Facebook: "1998-2018. Двадцать лет в телевизионном клубе «Что? Где? Когда?». Игра, изменившая жизнь. Игра, подарившая главные встречи в жизни. Игра, научившая многому. Но пора признать очевидное: время игрока телеклуба Ровшана Аскерова закончилось. Вовремя остановить волчок - отдельное умение. Это мое решение больше не играть в Нескучном. И только мое.
Из-за стола, говорят, надо вставать с легким чувством голода. Из-за игрового - тоже. Попробую найти новую игрушку на следующие 20 лет".

Ровшан Аскеров начал свой путь в «Что? Где? Когда?» в 1989 году в составе бакинского клуба «Атешгях». В Элитарном клубе «Что? Где? Когда?» впервые сыграл 28 ноября 1998 года. Несколько раз получал приз как лучший игрок команды. В зимней серии игр 2001 года в составе команды Алеся Мухина стал обладателем «Хрустальной совы». До 2013 года играл в команде Алексея Блинова, которая была признана лучшей командой Юбилейных игр сезона 2005 года, посвященных 30-летию передачи. С сезона 2013 года в телеклубе выступал за команду Балаша Касумова. С 2016 года капитан собственной команды, в состав которой входят только женщины. В бакинском телеклубе «Что? Где? Когда?» играл с 2008 года. С 2009 года - капитан собственной команды, в которой также играют только женщины.

В спортивном «Что? Где? Когда?» играл в команде Балаша Касумова. На III чемпионате мира по ЧГК, который состоялся в Баку в 2004 году, хозяева чемпионата — команда Касумова заняли первое место. В ноябре 2004 года, будучи приглашённой в Элитарный Клуб «Что? Где? Когда?», команда Касумова завоевала титул абсолютного чемпиона мира. В 2008 году в составе команды Балаша Касумова (сборная Азербайджана) выиграл первый в истории чемпионат мира среди сборных телевизионных клубов. В 2010 году Аскеров в качестве капитана сборной Азербайджана привел к победе команду в чемпионате мира среди телевизионных клубов. Первый лауреат Премии МАК «Что? Где? Когда?» в номинации «Человек года» (2003) за участие в организации чемпионатов мира.

6 января 2018 года было присвоено звание гроссмейстера бакинского клуба «Что? Где? Когда?» как лучшему игроку первого пятилетия существования игры в Азербайджане.

(Автор: Вугар Иманов)

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