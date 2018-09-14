Дети готовятся ко Дню знаний в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В развлекательном центре Happy Land торгового центра Park Bulvar прошла благотворительная акция для детей с ограниченными физическими возможностями, организованная общественным объединением "Интеграция в спорт детей и молодежи с инвалидностью", сообщает Trend Life. Мероприятие было посвящено Дню знаний в Азербайджане – 15 сентября. В отличие от многих стран в школах Азербайджана новый учебный год начинается 15 сентября, а не 1 сентября.

Во время акции дети могли показать свои творческие способности, для них была проведена развлекательная программа, открыт праздничный стол.

Руководитель объединения, трехкратная чемпионка мира и Европы по паратхэквондо Айнур Мамедова отметила, что одной из наиболее важных проблем современной системы образования является ее доступность для социальных групп с ограниченными стартовыми условиями. Особо важное место среди них занимают дети-инвалиды, их интеграция в общеобразовательный процесс и развитие инклюзивного образования. Термином “инклюзивное образование” называют развитие системы общего образования в направлении доступности для всех детей и приспособления к особым нуждам школьников с ограниченными возможностями или особыми потребностями. Данная система развивает методологию, рассматривающую каждого ребенка в качестве индивидуума со своими потребностями в процессе обучения. Для соответствия требованиям различных категорий учащихся она должна обладать достаточной гибкостью. Инклюзивное образование необходимо внедрять в рамках общеобразовательной школы, что окажет положительное воздействие не только на статус детей-инвалидов, но и на всех остальных учащихся.

(Автор: Вугар Иманов)

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