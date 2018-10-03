Азербайджанский художник награжден золотой медалью "Roses of the World" (ФОТО)

3 октября 2018 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Мэтр азербайджанского абстракционизма Ариф Азиз награжден очередной международной наградой, сообщает Trend Life.

Народный художник, лауреат ордена "Шохрат", академик Мировой художественной академии, профессор, заведующий кафедрой факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Ариф Азиз награжден золотой медалью "Roses of the World" действующей при ЮНЕСКО Мировой художественной академии и Международной гуманитарной академии "Европа-Азия".

Торжественная церемония награждения Арифа Азиза золотой медалью "Roses of the world" состоялась в зале Ученого совета Азербайджанского государственного университета культуры и искусства.

Специальным гостем торжественной церемонии стал президент Мировой художественной академии "Новая эра", академик, профессор Института культуры ЮНЕСКО, член Международной гуманитарной академии "Европа-Азия" и Мировой ассоциации художников, народный художник России Анатолий Силов.

Золотая медаль "Roses of the World" вручается ЮНЕСКО ученым и деятелям искусства, играющим важную роль в области образования и просвещения, развитии мирового искусства и международных культурных связей.

Врученная Арифу Азизу золотая медаль "Roses of the World" в номинации "Миролюбие" является результатом вклада художника в развитие азербайджанского национального и мирового изобразительного искусства, полувековой педагогической и общественной деятельности.

Ариф Азиз родился 3 января 1943 году в Баку. В 1960-1965 годах учился в художественном училище имени Азима Азимзаде, затем поступил в Московскую государственную художественно-промышленную академию имени С. Г. Строганова

Работы Арифа Азиза хранятся в музеях Азербайджана и за рубежом. Многие его шедевры также находятся в частных коллекциях в США, Венгрии, Шри-Ланке, Иране, Турции, Индии, Германии и Финляндии.

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