Азербайджанские интеллектуалы будут покорять Европу

5 октября 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Команда "KCN" Клуба интеллектуальных игр "Атешгях" представят Азербайджан на XIV Чемпионате Европы по интеллектуальным играм среди студенческих команд, который пройдет в Минске (Беларусь) 5-7 октября, сообщили Trend Life в пресс-службе клуба.

В трехдневной программе чемпионата с участием 30 команд Европы будут разыграны комплекты медалей по таким игровым дисциплинам как "Что? Где? Когда?", "Эрудит-Квартет", командная "Своя игра" и "Брейн-ринг".

Команда "KCN", состоящая из студентов Французского университета в Баку и Бакинского государственного университета завоевала право представлять Азербайджан по итогам студенческой лиги Клуба "Атешгях". В состав команды входят - Сянан Наджафов (капитан команды), Абдул Гулиев, Масума Сулейманова, Эльджан Исмаилов, Даниил Михайлов, Сара Салаева. Тренер команды - кандидат исторических наук Эмиль Искендеров.

Напомним, что в 2017 году на открытом Кубке Балтии по интеллектуальным играм среди студентов под руководством Эмиля Искендерова команда "ExLibris" завоевала два комплекта медалей в четырех дисциплинах.

Клуб интеллектуальных игр "Атешгях" функционирует с 1989 года и является старейшим интеллектуальным клубом Азербайджана. Команды клуба регулярно представляют страну на различных международных интеллектуальных турнирах и фестивалях.

(Автор: Вугар Иманов)

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