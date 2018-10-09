В Москве прошел Фестиваль граната – символа Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве прошел фестиваль граната – символа Азербайджана, золотого фрукта, который, как оказалось, способен не только лечить два десятка болезней, но и сближать народы.

Символично, что на прошлой неделе на этой же площадке – в Екатерининском саду – состоялся фестиваль «Москва – город мира, дружбы и согласия»: многонациональный огромный город укрепляет связи между всеми своими жителями, вне зависимости от национальности и религии. Праздник граната привлекает москвичей яркостью, неповторимым национальным колоритом. Праздник граната – это положительные эмоции, которых так не хватает поздней осенью. И, конечно же, будучи фестивалем национальной культуры, праздник граната – это возможность получить новые впечатления и знания. Впрочем, как выяснили журналисты межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, некоторые из посетителей знали о главном осеннем празднике южной республики намного больше, чем можно было предположить.

«Мы когда-то жили в Гёйчае, – весело рассказывает Анна Сергеевна. Она пришла сюда с внуками, и пока разговаривает с нами – следит за тем, как мальчишек усаживают на лошадей. – Это был еще Советский Союз. Мы с мужем саратовские, он строитель – ну, а мы только поженились, и не хотелось расставаться, когда его туда отправили на работу. Приехали осенью – и как раз был сезон сбора гранатов. Так я выяснила, что, оказывается, бывает белый гранат, например. Гёйчай - это по сути огромный сад, там веками выращивают гранаты. Пока я там жила, научилась делать и нар-шараб, и сок, и что угодно. Для меня осень до сих пор пахнет гранатом – и яркая такая же, и целительная».

Алексей и Ольга тоже пришли на праздник с ребенком. Годовалая девочка вертелась на руках отца, указывала пальчиком на яркие сочные плоды, весело махала руками, когда на сцене появлялись новые артисты. «Она у нас музыку любит, – смеется Ольга. – Мы неподалеку живем, пришли погулять в парк, а тут праздник. Нам очень нравится все: интересно, вкусно – мы сока вот купили и соус, дома все любят мясо, а друзья в прошлом году были в Баку и говорят, что ничего лучше к мясу, чем гранатовая подливка, не существует. Вот проверим заодно». На вопрос о том, были ли они сами в Баку, Алексей говорит, что нет – но обязательно поедут, когда дочка подрастет: «Нам рассказывали, что там красиво, безопасно, интересно, по-русски почти все говорят, доброжелательно относятся».

«Нам тут рассказали, что бывает 60 сортов граната, и все растут в Азербайджане. – Миша "косится" на азербайджанку, стоящую неподалеку, она смеется и кивает головой – мол, так все и есть! – Я как-то удивился: наверно, не может быть, чтобы все сорта росли в одной стране. "Погуглил" – правда. Еще оказалось, что в Азербайджане, при том, что он небольшой – девять климатических поясов, и поэтому там цветет и растет все, что только можно. Это красиво, наверно. Я теперь хочу сам посмотреть. Может, с друзьями поедем в будущем году весной, например. Рейсов, оказывается, много есть до Баку – это я тоже сейчас "погуглил"».

Глава центра РАД Наталия Красовская отмечает, что проведение праздников, подобных фестивалю граната, действительно помогает людям много узнать о тех, кто живет с ними рядом: «Москва – город десятков национальностей, поэтому очень важно, когда создаются такие площадки для понимания, для совместной радости, площадки, где можно получить положительные эмоции, выяснить для себя что-то новое. Люди ведь потом рассказывают об этом, делятся положительной информацией. Мы это видим и сегодня в ходе опроса. Из 48 человек, с которыми мы поговорили, восемь были в Азербайджане сами, еще у пятерых в Азербайджан ездили друзья (и поэтому они пришли на праздник – было интересно увидеть хоть кусочек тех традиций, о которых рассказывали близкие), а трое знали, что гранат – символ страны, потому что именно он был использован в качестве символа на первых Европейских играх. Ну, и мы получили довольно много ответов о том, что люди хотели бы поехать в Азербайджан сами. Думаю, это тоже можно записать в актив фестиваля».

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев уверен, что прошедший в Москве праздник – это еще одно свидетельство явного и растущего интереса к Баку: «Посмотрите – ведь пришло очень много людей, в том числе с детьми. И любое событие, связанное с Азербайджаном, пользуется популярностью, причем не только в Москве, но и в других городах России. Это, конечно, следствие той работы, которую проводит Азербайджан по продвижению туризма, по проведению крупных мероприятий, которые способствуют узнаваемости страны. Но очень много здесь и работы общественных организаций, которые активно выстраивают горизонтальные связи между нашими народами. В результате за последние четыре года мы отмечаем постоянный рост осведомленности наших граждан об Азербайджане: его достопримечательностях, культуре, обычаях, и это очень отрадно наблюдать».

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