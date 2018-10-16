Азербайджанский ученый предложил переходить от Homo sapiens к Homo culturalis (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербаджана приняли участие в III Международном форуме "Чингиз Айтматов и вызовы современности" в Кыргызстане, сообщили Trend Life в пресс-службе ассоциации "Симург".

Работа форума в Бишкеке и Иссык-Куле была организована на самом высоком уровне. В течение трех дней участники обменивались мнениями относительно таких глобальных вопросов человечества как вызовы современности и пути разрешения конфликтов, добро и зло, человек и природа, значение человеческих ценностей для настоящего и будущего. Остро поставленные Чингизом Айтматовым в своих произведениях, эти философские и культурологические темы продемонстрировали всему миру основную идею его творчества о том, что "все мы в одной лодке" и проблемы человечества нужно решать путем диалога культур и цивилизаций. Для участников были организованы экскурсии по достопримечательностям Кыргызстана, состоялись встречи с известными деятелями культуры и науки. Форум был посвящен 90-летию со дня рождения великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова и традиционно прошел под девизом "Культура спасет мир, если мир защитит культуру!". В работе форума интеллектуалов приняли участие свыше 160 политиков, дипломатов, ученых, писателей, деятелей искусств и журналистов из 25 стран мира.

В резиденции Президента Кыргызстана состоялось открытие и пленарное заседание форума. Гостей приветствовал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступивший с содержательным анализом актуальных проблем современной жизни. От имени Азербайджана выступил вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана, директор Института литературы им. Низами НАНА, председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса, академик Иса Габиббейли.

Научный сотрудник Института литературы им. Низами Мехман Гасанов выступил с докладом "Чингиз Айтматов и азербайджанская литература". Академик Иса Габиббейли и посол Азербайджана в Кыргызстане Идаят Оруджев провели обмен мнениями с участниками форума о важности понимания феномена культуры и роли культурологии в человеческом развитии, были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве в целях научного содействия формированию общества высококультурных людей и прогрессивной трансформации культуры в целях устойчивого развития.

Профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, руководитель Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" Фуад Мамедов представил на форуме научный доклад "Чингиз Айтматов и культурологический ответ на вызовы современности", а также дал ряд интервью телеканалам о важности глобального наследия Чингиза Айтматова для развития мировой культуры.

Одним из важных аспектов является идея объединения усилий ученых, педагогов, деятелей культуры, политиков и управленцев всех стран для содействия формированию общества высококультурных людей во всем мире, гармонично сочетающих в себе национальные и общечеловеческие ценности культуры. Механизм формирования общества высококультурных людей заключается в создании, под руководством ООН и ЮНЕСКО, Международного комитета и рабочей группы экспертов для разработки и осуществления международных культурологических образовательных и просветительских программ и проектов, обеспечивающих переход от человека типа Homo sapiens (Человек разумный) к человеку типа Homo culturalis (Человек культурный). Фуад Мамедов также предложил адаптировать понимание культуры, как социаль­ного феномена, требованиям времени и использовать критерии оценки высококультурного человека с тем, чтобы способствовать прогрессивной трансформации управления развитием культуры в целях повышения ее созидательной роли в развитии общества и государства.

Общество высококультурных людей станет социальной базой мира, согласия и ненасилия, будет способствовать росту интеллектуальной и этической культуры, культурной идентичности, взаимопонимания и толерантности, которые помогут прогрессивной трансформации национальных культур и развитию международного сотрудничества, повысят эффективность диалога культур и цивилизаций в целях устойчивого развития. По сути дела, вместо известного большевистского лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", азербайджанский ученый предложил культурологический лозунг "Высококультурные люди всех стран, объединяйтесь!"

Эта идея получила высокую оценку участников форума для ее скорейшей реализации, как методологически правильная возможность обеспечения гуманитарной безопасности человечества.

За вклад в международный диалог культур и цивилизаций, заслуги в гуманитарном сотрудничестве народов, Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков был удостоен Международной медали "Симург", с присвоением общественного почетного звания "Посол культуры". За содействие распространению ценностей духовной культуры и заслуги в формировании общества высококультурных людей, дипломом "Посол культуры" были награждены - народный писатель Кыргызстана Султан Раев, заведующая отделом гражданского развития Аппарата президента Кыргызстана Мира Карыбаева и начальник управления профессионального образования Министерства культуры Кыргызстана Дамира Алышбаева. Награды АКА "Симург" явились проявлением уважения, дружбы и признания заслуг известных государственных деятелей, политиков, писателей и работников культуры Кыргызстана в развитии духовной культуры, в целях устойчивого развития во всем мире.

(Автор: Вугар Иманов)

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