В Баку впервые будет проведена международная премия "Золотая пальма" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку впервые будет проведена церемония награждения международной Golden Palm Awards, сообщил Trend Life официальный представитель Агиль Мамиев.

"Данный вопрос будет решен после проведения VI Golden Palm Awards, который состоится в отеле Raffles İstanbul Стамбула 25 марта . Церемония награждения пройдет с участием звезд Европы и Турции. Ведущие - Aksent и Aleksandra Stan. В нем смогут принять участие представители Азербайджана из сферы культуры и искусства, общественной жизни и бизнеса, которые будут выбраны национальным оргкомитетом", - отметил Агиль Мамиев.

Golden Palm Awards проходит в США, Мексике, Франции, Турции и других странах. Организатор проекта и председатель оргкомитета – Недим Делибаш.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.