Скончался член Cоюзов писателей России и Азербайджана Рудольф Иванов

23 января 2019 16:17 (UTC+04:00)

На 88-м году скончался российский публицист, писатель, историк-кавказовед, профессор Рудольф Иванов, сообщает Trend Life со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Рудольф Николаевич Иванов родился 18 мая 1931 года в Пятигорске. Он был автором 27 книг, в том числе по истории Российской империи и Кавказа, более 200 статей и очерков. Среди его работ - книга "Смертельная схватка, рассекреченные архивы приоткрывают тайны борьбы Наримана Нариманова с извращениями большевизма в Азербайджане", в которой собраны 475 исторических документов, в том числе статьи и речи Нариманова из редких изданий, а также сборник "Келб-Али-хан Нахчыванский. Его эпоха и наследие. Исторические очерки". Рудольф Иванов являлся членом Cоюзов писателей России и Азербайджана, Союза журналистов Москвы, действительным членом негосударственной Международной академии информатизации, почетным доктором Института истории Национальной академии наук Азербайджана и Нахчыванского государственного университета Азербайджанской Республики. Был кавалером азербайджанского ордена "Достлуг".

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