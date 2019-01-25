В Баку впервые пройдет церемония награждения премии "Золотые люди"

25 января 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku 4 марта в 17.00 пройдет церемония награждения премии Golden People Awards, учрежденной ABA Event Group, сообщили Trend Life организаторы.

Премия вручается за достижения в общественной жизни и бизнес сфере, области культуры и искусства, медицины и спорта, медиа и социальных сетей. Golden People Awards впервые проводится в Азербайджане и будет также вручаться представителям других стран. Вечер начнется с красной дорожки, а после церемонии награждения состоится after party. Организаторы проекта – Агиль Мамиев и Ляман Мирталыблы.

Для справок и участия в Golden People Awards связаться по goldenpeopleawards@gmail.com.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский писатель признан лучшим в России: Информация из другой галактики (ФОТО)
Культура 20 декабря 2018 14:17
В Стамбуле пройдет церемония вручения премии "Азербайджан и Турция - братья"
Социум 3 декабря 2018 17:38
В Баку пройдет церемония награждения Trend of the Year 2018
Социум 16 ноября 2018 13:59
В Баку названы лучшие радио- и телеведущие (ФОТО)
Культура 15 ноября 2018 19:10
Израильский писатель Амос Оз стал лауреатом премии "Ясная Поляна"
Израиль 18 октября 2018 14:59
Народный артист Азербайджана назван лучшим певцом России
Звёздный мир 2 октября 2018 11:36
Лента новостей
Власти Туниса намерены обсудить с Лавровым тему безопасности в арабском мире
Арабские страны 15:59
Благодаря личной поддержке Президента Азербайджана во Владикавказе отреставрирована мечеть Мухтарова
Политика 15:53
Реконструкция НИИ овощеводства обусловит рост эффективности сельского хозяйства в Азербайджане - эксперт
Бизнес 15:47
Азербайджанская делегация примет участие в мероприятиях к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистов
Политика 15:34
«Азерэнержи» о сокращениях и «умных» камерах
Энергетика 15:33
Система госслужбы Азербайджана станет еще более эффективной и сильной - ЕС
Политика 15:10
Две оппозиционные партии Турции договорились о союзе в муниципальных выборов
Турция 14:59
В Узбекистане учрежден Антимонопольный комитет
Узбекистан 14:34
Откровения Айгюн Кязымовой о работе в России и близком по духу Филиппе Киркорове (ФОТО)
Интервью 14:23