Состоялся первый Бакинский форум PR специалистов тюркоязычных стран (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана прошел первый Бакинский форум PR специалистов тюркоязычных стран, сообщает Trend Life. В работе форума приняли участие PR специалисты из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

На открытии председатель Ассоциации специалистов по связям с общественностью Азербайджана (APRA) Ильхам Мамедзаде рассказал о деятельности руководимой им APRA, а также о планируемых в будущем проектах этой организации. Было отмечено, что главной целью форума является объединение PR специалистов тюркоязычных стран в рамках единого события, расширение горизонтов взаимного сотрудничества между тюркоговорящими PR специалистами, и таким образом обеспечение развития сферы PR путем генерирования новых тенденций и идей в этой области.

На мероприятии, состоявшем из трех сессий, были представлены презентации на различные темы сферы связей с общественностью. В ходе первой сессии форума, посвященной теме «Тренды развития современных коммуникационных технологий», выступили с докладами действующий президент Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) Светлана Ставрева на тему «Рассказывая свою историю в эру цифровой трансформации и искусственного интеллекта», руководитель Турецкого общества по связям с общественностью (TÜHİD) Гонча Каракаш на тему «Тренды будущего в PR», соучредитель платформы KeepFace в Азербайджане Эмин Велиев на тему «Современные коммуникационные каналы и инфлюенсеры» и бизнес-консультант компании «Afandi Consultancy» Ильхам Эфендиев на тему «Эффективный цифровой PR».

Вторая сессия, посвященная вопросам брендинга и пиара стран, бывший президент IPRA Джейда Айдеде выступила с докладом на тему «Как делается маркетинг и PR страны». Сессия продолжилась презентациями члена Европейского экспертного совета Вели Алибекова на тему «Может ли страна стать брендом?», руководителя Бишкекской школы PR Гульнуры Торалиевой на тему «Антикризисные коммуникации и стратегические подходы в PR», а также директора Научно-методического центра по культуре и повышению квалификации Асиба Усубалиева на тему «Возможности PR технологий в деле пропаганды тюркской культуры».

В ходе третьей сессии, рассматривающей состояние развития PR, а также его проблем и перспектив в тюркоязычных странах, выступили координатор по внешним связям APRA Кямран Алиев на тему «Связи с общественностью в Азербайджане: бессистемный PR или PR основанный на кампаниях», руководитель казахского офиса компании «Action Global Communications» Тариэль Джалаллы на тему «PR рынок Казахстана и тренды», директор агентства «Laboratoriya PR» Афет Ягубова на тему «Является PR PR-ом в эпоху платных СМИ», а также заместитель директора Международного пресс-клуба Узбекистана Жалолиддин Усманов на тему «PR в Узбекистане». На протяжении форума спикеры отметили высокую важность связей с общественностью с точки зрения успешной деятельности организации или компании. Было также подчеркнуто, что системность и продолжительность являются важными критериями при реализации PR-деятельности. В конце мероприятия, прошедшего в условиях активных дискуссий с участием аудитории, от имени участников форума было принято решение направить в Министерство образования Азербайджана предложения о включении PR в качестве независимой специальности в образовательную программу для преподавания в высших учебных заведениях страны.

В заключении состоялась церемония награждения спонсоров и спикеров со стороны организаторов форума.

Следует отметить, что организаторами форума, инициированного Ассоциацией специалистов по связям с общественностью Азербайджана (APRA), являются ООО «Baku School of PR» и ООО «Alibayov Communication & Consulting». Спонсоры мероприятия – компания «Sinerji Pro» (платиновый спонсор), мобильный оператор «Nar» (телекоммуникационный партнер), фабрика по изготовлению шоколадных изделий «Улдуз», и другие компании. Форум официально поддерживается со стороны, базирующейся в Лондоне Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), а также Турецким обществом по связям с общественностью (TÜHİD).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

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