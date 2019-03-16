"Xalq seçimi": Читатели Day.Az выбрали лучших из лучших (ФОТО)

Каждый месяц информационный портал Day.Az проводит опрос среди читателей. Так сайт выявляет лучшие отели, СПА, банки или же марки кондиционеров, службы такси, пищевой продукции и т.д.

Вчера же в новом столичном ресторане Tavada состоялась торжественная церемония награждения победителей проекта "Xalq seçimi" за 2018 год. 12 компаний-финалистов были награждены нашей компанией специальными знаками качества и популярности.

С вступительной речью на торжестве выступил заместитель директора Day.Az Арзу Нагиев, который поблагодарил всех присутствующих от имени Day.Az, Trend.Az, Milli.Az, AzerNews.Az и других медиа, находящихся под их курацией. Он отметил, что в этих СМИ работают 128 журналистов и 5 СМИ на 6 языках всегда готовы к сотрудничеству с присутствующими на мероприятии компаниями.

Директор по коммерции Day.Az Эльхан Махмудов, в свою очередь, рассказал гостям мероприятия о проекте "Xalq seçimi", созданном в 2012 году.

"У читателей Day.Az в рамках проекта "Xalq seçimi" имеется возможность определить лучших из лучших в Азербайджане. Цель проекта заключается в выявлении приоритетов наших читателей - жителей Азербайджана. Предпочтения выявляются путем простого опроса, выставляемого на сайте информационного портала Day.Az. Каждый месяц опрос обновляется. Товары и темы для опроса редакция Day.Az выбирает самостоятельно", - сообщил он.

Э. Махмудов отметил, что проект "Xalq seçimi" вызвал большой интерес у читателей и стал хорошим стимулом для производителей товаров. В опросе участвует около 10 тысяч человек. А победители каждого опроса получают от нас дипломы.