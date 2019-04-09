В Шеки прошло конное шествие в честь 10-миллионного жителя Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В селе Дашбулаг Шекинского района прошло конное шествие в честь 10-миллионного жителя Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В шествии, прошедшем при организации Шекинского филиала Центра национальных конных игр, приняли участие 12 человек, которые преодолели расстояние в 20 километров

По итогам соревнования первое место занял Эльвин Бабаев (Шеки). Эльбрус Алиев (Агджабеди) и Явяр Намазов (Огуз) заняли второе и третье места соответственно.

Напомним, что 6 апреля 2019 года в семье бывших жителей Агдеринского района, зарегистрированных ныне в селе Баш Гюнейпейе Агдамского района вынужденных переселенцев Оджаговой Нигяр Черкез гызы и Гасанова Рауфа Юнис оглу родился 10-миллионный житель Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.