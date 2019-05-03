В Баку прошел жаркий Фестиваль барбекю – аппетитные блюда на тлеющих углях (ФОТО)

3 мая 2019 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном центре профессионального образования по туризму и социальным услугам (Бакинский профессиональный лицей №5) прошел первый Фестиваль барбекю (BBQ) среди молодых кулинаров, организованный AS idea, сообщает Trend Life.

В фестивале-конкурсе приняли участие представители учебных заведений - Бакинский государственный центр профессионального образования (БГЦПО) по туризму и социальным услугам, Габалинский центр профессионального образования по туризму и отелям, БГЦПО в сфере промышленности, БГЦПО по общественному питанию и сервису, Сумгайытский профессиональный лицей №3, БГЦПО по культуре и мастерству, каждый из которых представил команду из трех молодых кулинаров. С командами в качестве наставников работали опытные повара. Результаты были оценены компетентным жюри.

Автор проекта - Илькин Акперзаде, шеф-мастер, ресторатор, член Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS), член Гильдии кулинаров ОАЭ и Сирии, Национальной гильдии шеф-поваров России и Московской ассоциации кулинаров, почетный член Ассоциации кулинаров Западной Африки. Председатель жюри – Анар Гасымов, шеф-мастер, заслуженный работник туризма Азербайджана, член Гильдии кулинаров ОАЭ, вице-президент филиала Международной федерации кулинарии “De Comandant Chevaliers”. В составе жюри – Хардоун Атлан Жан-Мишель (Франция), Борха Онтанон Корро (Испания), Бассель Абу Фахер (Сирия), Джейран Аскерова, Таир Манафов, Ага Салманов (Азербайджан).

В рамках фестиваля также прошла дегустация мясных блюд шеф-поваров, организованы мастер-классы. Победителями стали представители Габалы, второе место – БГЦПО по туризму и социальным услугам, третье - БГЦПО по культуре и мастерству. Победителям и призерам были вручены сертификаты, кубки и медали.

Партнеры фестиваля - SR Chemical, компания Food-Port, Sun GrapHics,

Информационная поддержка - Trend

(Автор: Вугар Иманов)

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