Правильное и здоровое питание во время поста месяца Рамазан

БАКУ /Trend Life/ - Правильное и здоровое питание всегда является одним из ключевых аспектов в полноценной жизнедеятельности человека. Не является этим исключением и пост в священный месяц Рамазан. В целом пост в Рамазан вносит свои коррективы в работу организма человека. Так обмен веществ, пытается адаптироваться и перестроиться под новый режим питания и сна человека.

Во время священного месяца Рамазан ваше питание должно не сильно отличаться от обычного и быть максимально простым. Очень вaжнo пoддepживaть cбaлaнcиpoвaннoe yпoтpeблeниe пищи и жидĸocти. Чтoбы пpeдoтвpaтить вялocть мышц, питaниe в Paмaзaн дoлжнo coдepжaть дocтaтoчный ypoвeнь бoгaтыx энepгиeй пpoдyĸтoв, вĸлючaя yглeвoды и жиpы. Πoэтoмy жизнeннo вaжнa cбaлaнcиpoвaннaя диeтa c дocтaтoчным ĸoличecтвoм питaтeльныx вeщecтв, coли и вoды.

В Священном Коране сказано: "...Ешьте, пейте, пока не станете отличать белую нить от чёрной [пока не появится на горизонте разделительная черта между приходящим днём и уходящей ночью] на рассвете. А после поститесь до ночи [до захода солнца, воздерживаясь от приёма пищи, питья и интимных отношений с супругой (супругом)]..." (Св. Коран, 2:187).

Питание во время сухура

Некоторая часть постящихся предпочитают питаться либо лишь один раз, и не вставать потом уже на сахур, что является не совсем желательным. Отказ от сахура может привести к ослаблению обмена веществ в организме человека, и вызвать более ранние часы обострения чувства голода.



Утренний прием пищи (сухур) производится постящимся до азана. Сухур безусловно очень важен для постящегося и является важным предписанием и милостью Всевышнего для мусульман. В хадисах пророка Мухаммеда (С) сказано: "Совершайте сухур хотя бы глотком воды", а также "Прекрасный сухур верующего - это финики".

Сухур позволяет организму получить необходимую энергию для эффективной работы в течение первой половины дня. Это приводит к тому, что во второй половине дня необходимая организму энергия извлекается за счёт распада углеводов и части жиров, но не затрагивает белковый обмен, так что обменные процессы в организме абсолютно не страдают. Желательно чтоб на вашем столе преобладали белковые продукты, к которым мы можем отнести яйца, сыры молочные и кисломолочные продукты.

Медики рекомендуют употреблять в пищу во время сухура сложные углеводы - хлеб из цельного пророщенного зерна или муки грубого помола, блюда из круп, салат из свежих овощей и сухофрукты. Сложные углеводы перевариваются в организме длительное время и поэтому обеспечивают организм энергией на не менее чем 8-12 часов. К ним можно добавить немного белков в виде мяса, рыбы, яйца или молочных продуктов. Белки тоже перевариваются достаточно долго (около 8 часов) и важны особенно при высокой физической активности, но большое их количество способно перегрузить печень, которая и так напряжённо работает во время поста. Финики - великолепный источник сахара, клетчатки, углеводов, калия и магния; миндаль - источник протеинов и волокнистого вещества с малым содержанием жира; бананы - источник калия, магния и углеводов. Однако, следует избегать переедания и пить слишком много во время сухура (из-за этого из организма выводятся минеральные соли, необходимые для поддержания тонуса в течение дня).

На время сухура от кофе лучше совсем отказаться (или употреблять его в минимальных количествах). Наиболее полезными будут напитки из кисломолочных продуктов с добавками зелени, небольшого количества соли и трав. После их употребления жажда возникает позднее и не бывает такой острой. Злоупотребление солью и пряностями может вызывать у вас чувство жажды.

Время разговения – ифтара

Стол в дни поста вполне можно сделать не только полезным, но и разнообразным, и вкусным. Конечно, у каждого народа есть свои особые рецепты блюд для сухура. И, как правило, они оказываются вполне подходящими для данной местности, поскольку веками культура отбирала то, что было лучшим.

Ифтар начинают сразу после захода солнца и до совершения вечерней молитвы. В хадисе пророк Мухаммед (С) сказал: "Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдёт фиников, пусть разговляется водой, ибо поистине она очищает"

Теологи советуют, что до совершения вечернего намаза следует принять очень малый объем пищи и только после совершения молитвы можно сесть за празднично накрытый стол. По словам медиков, съеденные после азана финики моментально насыщают кровь глюкозой. При употреблении воды всё ещё проще - мозг реагирует на тяжесть в желудке и так же притормаживает аппетит. После того, как вы открыли пост водой и финиками, правильным будет начать свой ифтар с фруктового салата, фруктовых соков и коктейлей. Фрукты перевариваются быстрее, чем овощи и иные продукты, поэтому они хороши для быстрого восстановления сил после поста.

Каждый вечер месяца Рамазан - это настоящий праздник. Для разговения на стол можно поставить и фрукты, выпечку, сухофрукты и т.д. Главное - не переусердствовать. Не перегружая свой организм жирами, солями и прочими вредными на этот период добавками. Не старайтесь потреблять как конвейер, всю еду находящуюся на столе, лучше, если между блюдами вы выдержите паузу в пять – десять минут. Это позволит еде лучше освоиться и позволит избежать переедания. Старайтесь потреблять еду, и особенно куски мяса небольшими кусками, тщательно и подолгу пережевывая ее. Постарайтесь во время ифтара сократить до минимума потребление мучного, сладкого, жирного, жаренного.

Не употребляйте: жирную и жареную пищу; продукты с избыточным содержанием сахара. Жареная пища вредит здоровью и ее потребление следует ограничить. Такая пища вызывает несварение, изжогу, отражается на весе.

Оптимально будет овощное и мясо-овощное блюдо. Полезны салаты из свежих овощей, блюда из круп. Сладости возможны, но в небольшом количестве. Вариантов много, и каждому, безусловно, нравится что-то своё. Питание должно быть хорошо сбалансированным, и в него должны входить продукты из каждой группы, например, овощи, фрукты, мясо, птица, хлеб, зерновые и молочные продукты.

Пейте: Как можно больше воды и соков между ифтаром и сном, чтобы поддержать нормальный уровень жидкости в организме. Из напитков подойдут свежие соки, морсы, компоты, кисели, чай. Простая обычная вода - тоже замечательно.

Так называемые "продукты быстрого приготовления" на время поста лучше исключить из своего рациона. К ним относятся и лапша разных видов (с пищевыми добавками), каши и супы в пакетах, колбаса... Дело в том, что данная категория продуктов содержит неполноценные углеводы и белки, которые очень быстро усваиваются организмом.. Чувство голода придёт буквально через 1-2 часа и будет гораздо сильнее, чем до употребления этого продукта. Кроме этого, все они содержат большое количество соли, приправ и веществ, способствующих разжиганию аппетита через непродолжительное время и развитию жажды.

Соблюдение поста по всем правилам очищает мусульманина не только духовно, но и укрепляет здоровье. Организм человека, уставший от систематического приема пищи в течение всего года, в этот месяц отдыхает. При этом в нашем теле происходит своего рода обновление. Вот что сказал по этому поводу Пророк Мухаммед (С): "Соблюдайте орудж (пост), и вы станете более здоровыми".

Статья подготовлена по материалам из открытых источников

(Автор: Вугар Иманов)

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