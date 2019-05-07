В Баку прошло мероприятие, посвященное 96-летию Гейдара Алиева

7 мая 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева прошло мероприятие, посвященное 96-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

В своем выступлении директор Дворца Гейдара Алиева, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры Фархад Бабаев подчеркнул, что с именем общенационального лидера Гейдара Алиева неразрывно связаны история современного независимого Азербайджана и впечатляющие успехи страны во всех областях общественной, экономической и культурной жизни и во внешнеполитической сфере.

Было отмечено, что архитектор и создатель современного независимого Азербайджана, выдающийся государственный деятель, гениальный сын азербайджанского народа и общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл важную роль в сохранении и развитии национального наследия, культуры и искусства, признании страны в мире в качестве демократического и процветающего государства.

"Для общенационального лидера Гейдара Алиева благополучие страны и народа всегда было самым главным, и он посвятил этому всю свою жизнь. Политические и экономические успехи нашего государства, высокий уровень мультикультурализма и толерантности, прогресс во всех областях жизнедеятельности, сплоченность сильной армии и народа являются ярким примером для всего мира и достойным наследием общенационального лидера Гейдара Алиева", - отметил Фархад Бабаев.

Коллектив Дворца Гейдара Алиева посетил в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, почтил память и возложил цветы.

(Автор: Вугар Иманов)

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