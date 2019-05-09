Ветераны спецслужб "Альянс" почтили память легендарного разведчика Мамедгусейна Асадова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ветераны спецслужб "Альянс" почтили память легендарного разведчика Мамедгусейна Асадова, сообщает Trend Life.

Заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев рассказал о жизни и деятельности легендарного разведчика Мамедгусейна Асадова, сыгравшего ведущую роль в обеспечении безопасности конференции в Тегеране в 1943 году, ставшей значимым событием в определении итогов Второй мировой войны.

Было отмечено, что беспримерные патриотизм и решимость, проявленные сынами и дочерями Азербайджана во время Второй мировой войны, являются одним из факторов, которые приблизили победу над фашизмом. С каждым днем становится известно все больше фактов героизма азербайджанцев, проявленного в годы Великой Отечественной войны. Нельзя забывать о том, что более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана ушли на фронт, тысячи наших соотечественников пали на полях сражений...

Одним из героев той войны, о котором стало известно только сегодня, является Мамедгусейн Асадов, бывший в те годы сотрудником советской разведки и одним из участников операции "Тегеран-43". Из-за геополитического расположения Азербайджана чекистам страны отводилась особая роль в региональных операциях разведки.

Кем же был Мамедгусейн Асадов?

Мамедгусейн Худадат оглу Асадов родился в 1899 году. Когда ему исполнилось 19 лет, он начал службу в одной из частей особого назначения Красной армии. После начала Великой Отечественной войны Главное разведуправление командировало Асадова в Иран, так как он отлично владел оперативной обстановкой, хорошо знал несколько иностранных языков и располагал широкими разведывательными возможностями. Главное направление работы заключалось в организации операций против английской и немецкой разведки. В 1942-1947 годах Мамедгусейн Асадов занимал пост руководителя торгпредства СССР в Иране.

В тот период Иран был выбран в качестве наиболее подходящего места для переговоров Сталина, Черчилля и Рузвельта. Подготовка к конференции шла в условиях строжайшей секретности. Союзники не информировали об этом в целях безопасности даже иранскую сторону. Иран узнал о месте проведения конференции за шесть дней до ее начала, то есть 22 ноября 1943 года.

Ночью 24 ноября член Главного командования, начальник Генштаба, маршал Советского Союза Александр Василевский прибыл в Астару, где его встретил Мамедгусейн Асадов, после чего они вместе отправились в Иран. По указанию Сталина, основная цель приезда Василевского заключалась в проверке готовности к встрече лидеров антигитлеровской коалиции и контроле вопросов безопасности.

28 ноября началась Тегеранская конференция. Но накануне Асадов получил информацию о подготовке немецкой разведкой покушения на глав СССР, США и Великобритании. Он был в числе первых, кто не только получил информацию, но и активно участвовал в предотвращении покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта.

За исключительную роль в проведении этой операции Мамедгусейн Асадов был награжден двумя орденами одновременно - Ленина и Красной Звезды.

Впервые о попытке покушения рассказал широкой общественности 17 декабря 1943 года в ходе пресс-конференции президент США Ф.Рузвельт.

Как показывают исторические исследования, эта тема оставалась закрытой вплоть до 25-летнего юбилея Тегеранской конференции.

Как писал в своих исследованиях историк и журналист, эксперт в области военной и внешней политики СССР 30-40-х годов Владимир Воронов: "Руководители советской разведки, в том числе после войны, очень много стали говорить об этом заговоре. Всплыла версия участия группы 19-летнего, что уже удивительно, советского разведчика Геворка Вартаняна в тегеранских событиях. Как и когда эта версия родилась? Она появилась в 1948 году после того, как по распоряжению Лаврентия Берии была опубликована серия изданий, в которых приводилась легенда о том, что усилиями подчиненных Берии было предотвращено эпическое покушение на товарища Сталина. Все эти материалы были подготовлены к предстоящему 70-летию Сталина. А потом эта тема не поднималась до 1968 года, до 25-летнего юбилея Тегеранской конференции.

Что касается Вартаняна, то он - сын агента ОГПУ-НКВД. Агент низовой, рядовой, никакого отношения к серьезной агентурной сети в Иране не имевший. Как они сами себя называли, "летучая кавалерия". Это была навербованная толпа армянских парней, которых можно было использовать, неважно под своим или чужим флагом, не для серьезных операций, а для "операций" типа набить морду, разгромить что-то, устроить легкую демонстративную слежку. Когда попадались они, не попадались те, кто их "вел", то есть их реальные серьезные кураторы. И даже по доступным материалам видно, против кого была задействована эта "летучая кавалерия", - это вовсе не мифическая немецкая агентура, а реальная британская! Потому что всех их пытались внедрить в британские разведшколы, всех "подводили" к британским разведслужбам. Все остальное, все эти регалии Вартаняна - это все заработано им десятилетиями позже, и никакого отношения к Тегерану он не имеет. Звание Героя Советского Союза он получил в 1984 году по представлению, оформленному еще во времена покойного уже Юрия Андропова, когда КГБ позарез нужны были новые свежие герои", - пишет Воронов.

Таким образом, даже если Вартанян и был разведчиком и достиг чего-то через десятилетия, никакого отношения к "Тегерану-43" он не имел. К тому же в 1999 году Вартанян на встрече руководителей органов спецслужб, которая проходила в Москве, сам признавал, что за все свои награды он благодарен азербайджанцам.

Итак, азербайджанский разведчик Мамедгусейн Асадов имеет исключительные заслуги в проведении операции "Тегеран-43" и предотвращении покушения на глав антигитлеровской коалиции. История показывает, что рано или поздно все встает на свои места. Такова истина.

А мы с гордостью можем чтить память еще одного азербайджанского героя, земляка, прожившего честную и достойную жизнь, который так много сделал для своей Родины и народа.

Азер Гараев выразил особую благодарность начальнику Службы государственной безопасности генерал-полковнику Мадату Гулиеву за помощь в проведении исследования, сборе информации, связанной с легендарными героями, и руководству Агентства международной информации Trend за информационную поддержку.

(Автор: Вугар Иманов)

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