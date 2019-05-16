Гаджи Исмайлову, Ядигару Мурадову, Балашу Касумову и Эльману Талыбову вручены государственные награды (ФОТО)

16 мая 2019 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В министерстве культуры состоялась церемония в связи с присвоением группе деятелей культуры и искусства почетных званий, которых они были удостоены согласно соответствующим распоряжениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщили Trend Life в четверг в пресс-службе ведомства.

Министр культуры Абульфас Гараев отметил, что государством уделяется большое внимание культуре, искусстве и науке. Было подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда с большим вниманием и заботой относился к деятелям искусства и культуры, и эта политика продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Было отмечено, что в сохранении национальной культуры и ее пропаганде во всем мире большая роль принадлежит Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Абульфас Гараев поздравил представителей культуры и искусства и пожелал им дальнейших успехов в деятельности.

Затем министр вручил деятелям культуры и искусства почетные награды – орден "Шохрат" народному артисту Гаджи Исмайлову, медали "Терегги" заслуженному артисту Ядигару Мурадову, знатокам Балакиши Гасымову (Балаш Касумов) и Эльману Талыбову. Удостоенные наград лица выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оценку государством их деятельности.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр Гараев: Азербайджан вносит существенный вклад в построение межкультурного диалога (ФОТО)
Политика 2 мая 15:37
В Баку после ремонта открылся Музей Азима Азимзаде (ФОТО)
Социум 29 апреля 18:53
В Стамбуле поставлен спектакль "Иблис" Гусейна Джавида (ФОТО)
Культура 18 апреля 18:07
Аga Khan Music Award – почетная награда азербайджанского композитора (ФОТО)
Культура 16 апреля 22:18
В 43-й сессии Комитета ЮНЕСКО в Баку примут участие свыше 3 тыс. зарубежных представителей - министр
Общество 13 апреля 12:26
В Гобустанском заповеднике прошла массовая акция по посадке деревьев (ФОТО)
Общество 13 апреля 10:58
Лента новостей
Замминистра иностранных дел Азербайджана примет участие в министерской встрече Совета Европы
Политика 16:36
Азербайджан приглашает чешские компании к созданию СП в в сферах сельского хозяйства и энерегетики
Бизнес 16:35
Visa запустит в Азербайджане систему токенизации
Бизнес 16:23
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
В мире 16:19
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате песни La bicicleta
В мире 16:11
Новый глава BP в Грузии приступит к исполнению обязанностей в июле
Энергетика 16:10
Загадочный мир дикой флоры и фауны в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:07
ООО "Азтелеком" изменило срок оплаты за интернет
ИКТ 16:05
Азербайджан наладит экспорт стальных труб в Катар
Бизнес 16:05