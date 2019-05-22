Гнездо орла! Памяти Национального героя Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку прошла премьера фильма "Qartal yuvası" ("Гнездо орла"), посвященного памяти Национального героя Азербайджана Сеймура Мамедова, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие было организовано министерством культуры и Исполнительной властью Сабаильского района.

Данная кинолента входит в серию фильмов "Национальные герои".

Картина снята режиссером Чингизом Гасановым на студии "Salnaməfilm".

В своих выступлениях первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев и глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов отметили, что светлая память о сыновьях и дочерях, ставших шехидами во имя Родины, будет жить в сердцах всегда.

Было подчеркнуто, что государство всегда с большим вниманием и заботой относится к семьям шехидов.

Режиссер Чингиз Гасанов сказал, что задачей таких фильмов, как "Qartal yuvası", является пропаганда патриотизма сыновей и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины.

Мать Национального героя Сеймура Мамедова – Хуршид Бабаева, выразила признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокое внимание и заботу о семьях шехидов.

Затем состоялся показ фильма "Qartal yuvası".

Сеймур Мамедов родился 18 сентября 1971 года в городе Физули. В 1991 году был призван на военную службу. Он проходил военную службу в Германии и Украине. После демобилизации записался в батальон самообороны. Сеймур Мамедов проявил героизм при освобождении нескольких сел от армянских оккупантов. 1 апреля 1992 года состоялся последний бой Сеймура Мамедова. Он погиб в возрасте 21 года в боях за село Меликджанлы.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.