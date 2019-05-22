Гнездо орла! Памяти Национального героя Азербайджана (ФОТО)

22 мая 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку прошла премьера фильма "Qartal yuvası" ("Гнездо орла"), посвященного памяти Национального героя Азербайджана Сеймура Мамедова, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие было организовано министерством культуры и Исполнительной властью Сабаильского района.

Данная кинолента входит в серию фильмов "Национальные герои".

Картина снята режиссером Чингизом Гасановым на студии "Salnaməfilm".

В своих выступлениях первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев и глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов отметили, что светлая память о сыновьях и дочерях, ставших шехидами во имя Родины, будет жить в сердцах всегда.

Было подчеркнуто, что государство всегда с большим вниманием и заботой относится к семьям шехидов.

Режиссер Чингиз Гасанов сказал, что задачей таких фильмов, как "Qartal yuvası", является пропаганда патриотизма сыновей и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за территориальную целостность Родины.

Мать Национального героя Сеймура Мамедова – Хуршид Бабаева, выразила признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокое внимание и заботу о семьях шехидов.

Затем состоялся показ фильма "Qartal yuvası".

Сеймур Мамедов родился 18 сентября 1971 года в городе Физули. В 1991 году был призван на военную службу. Он проходил военную службу в Германии и Украине. После демобилизации записался в батальон самообороны. Сеймур Мамедов проявил героизм при освобождении нескольких сел от армянских оккупантов. 1 апреля 1992 года состоялся последний бой Сеймура Мамедова. Он погиб в возрасте 21 года в боях за село Меликджанлы.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Загадочный мир дикой флоры и фауны в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16 мая 16:07
Лечение Национального героя Азербайджана, перенесшего инсульт в Киеве, взято под серьезный контроль
Политика 11 мая 14:37
В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича (ФОТО)
Общество 8 мая 17:27
Продюсер "Игры престолов" извинилась за то, что в кадр попал стаканчик из Starbucks
В мире 7 мая 09:52
Нежная рука закона в Баку по-французски (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 2 мая 17:49
Новый фильм Тарантино будет показан на Каннском кинофестивале
В мире 2 мая 15:43
Лента новостей
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Политика 13:40
В Баку во время финала Лиги Европы УЕФА банки будут работать в усиленном режиме
Общество 13:39
Баку станет местом битвы автоботов и десептиконов (ВИДЕО)
Культура 13:31
Petronas инвестировала значительные средства в освоение туркменского сектора Каспия
Энергетика 13:27
Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду сигарет
Происшествия 13:23
Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в побоях
В мире 13:22
Завтра в Баку местами будет дождливо
Общество 13:17
В Азербайджане взят курс на увеличение внутреннего производства семян (ИНТЕРВЬЮ)
Экономика 13:13
НАСА "отправит" добровольцев на Марс вместе с новым марсоходом
В мире 12:59