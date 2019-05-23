В азербайджанском селе Ивановка отметили 90-летие Василия Шукшина (ФОТО)

23 мая 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Ивановской сельской средней школе имени Гейдара Алиева Исмаиллинского района (директор Полина Радаева) в рамках проекта представительства Россотрудничества - Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Литературная гостиная» состоялись литературные чтения «Миллионы сердец… замирали в едином порыве», приуроченные к 90-летию Василия Шукшина, сообщили Trend Life в РИКЦ.

В чтениях приняли участие преподаватели Бакинского Славянского университета (БСУ), учителя русского языка - члены Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, а также учителя и учащиеся старших классов Ивановской сельской средней школы имени Гейдара Алиева. Выступили проректор по учебной части БСУ Тельман Гаджиев, декан факультета филологии и преподавания иностранных языков БСУ Гюльтекин Алиева, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина и другие. По завершении чтений учащиеся Ивановской сельской средней школы имени Гейдара Алиева представили литературно-музыкальную композицию по мотивам произведений Василия Шукшина.

Писатель, режиссер, киносценарист и актер - трудно сказать, какое из этих направлений было для Василия Шукшина приоритетным. Он вкладывал всю душу в любую работу, за которую брался. Такие блестящие фильмы как «Странные люди» и «Калина красная» сделали Василия Шукшина одним из самых заметных деятелей советского кинематографа, а выход каждого нового рассказа сопровождался пристальным вниманием публики. В своих произведениях и кинокартинах, он уделял большое внимание жизни простых людей, благодаря чему ему удалось быстро стать всенародным любимцем.

Василий Макарович Шукшин (25 июля 1929 - 2 октября 1974) ещё в 1958 году был никому не известным студентом ВГИКа, а всего через 15 лет его книги издавались миллионными тиражами, а в его фильмах стремились играть самые известные актёры. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969). Государственной премии СССР (1971) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1967), Лауреат Ленинской премии (1976 - посмертно).

(Автор: Вугар Иманов)

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