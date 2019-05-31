Как азербайджанские звезды помогли 5-летней Нурай на операцию сердца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии Международного дня защиты детей в Центре детского развития Smart Owl прошло праздничное мероприятие и благотворительная ярмарка в помощь пятилетней Нурай Сейфуллаевой, сообщает Trend Life.

У девочки врожденный порок сердца, ей нужна срочная операция. Времени очень мало - не хватало всего трех тысяч манатов (ранее было собрано семь тысяч), отметила учредитель благотворительной организации Umid Ирина Аюбзаде.

На ярмарке продавались поделки ручной работы, книги Бахрама Багирзаде, декоративные сувениры и многое другое. Среди них были работы, созданные популярными личностями - дизайнер Гюльнара Халилова, телеведущие Ильхамия Рза, Диляра Салим, Наргиз Джалилова, Наиля Акперова, киноактер Руслан Сабирли и другие. Благотворительную ярмарку также посетили телеведущий, основатель благотворительного фонда Həyat Fondu Гаджи Нуран Гусейнов, главный редактор журнала "Культура" Зохра Алиева, певица Самира Аллахверди и другие.

Гостям была представлена развлекательная программа - выступления коллектива Smart Owl и Академии творчества Айбениз Гашимовой, певца Руфата Асадова, выставка картин и т.д.

(Автор: Вугар Иманов)

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