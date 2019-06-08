В Баку приедет легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках управляющего совета Всемирной туристической организации (ВТО), который пройдёт в Баку 17-18 июня 2019 года, Азербайджан посетит специальный представитель Государственной думы Российской Федерации, двукратный олимпийский чемпион, посол ВТО Вячеслав Фетисов, сообщает Trend Life.

Основными темами визита легендарного спортсмена и международного деятеля станут:

- выражение общей удовлетворенности дружбой и стратегическим партнерством между Россией и Азербайджаном;

- обращение внимания к спорту и работе с молодёжью как к эффективным механизмам выстраивания международного сотрудничества по глобальным вопросам;

- в качестве Посла доброй воли ООН, будет затронута тема важности активной поддержки всеми странами мира, не зависимо от географического расположения, сотрудничества по борьбе с изменением климата, для сохранения естественного природного баланса и замедления скорости таяния ледников Арктики и Антарктики;

- необходимость объединения усилий на уровне глав правительств всех прикаспийских государств для создания охраняемых морских территорий и осуществления координированных научно-исследовательских работ для сохранения на Каспии естественного поголовья осетровых.

Помимо участия в управляющем совете Вячеслав Фетисов проведёт встречи с руководством страны, научным сообществом и выступит с лекцией для молодежи.

Вячеслав Александрович Фетисов (род. 20 апреля 1958, Москва) - советский и российский хоккеист и государственный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 18 сентября 2016 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Заслуженный мастер спорта СССР (1978), заслуженный тренер России (2002), действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2003). Полковник.

Большую часть спортивной карьеры, длившейся с 1976 по 1998 год, играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Капитан сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера). Является одним из 6 членов символической сборной столетия Международной федерации хоккея. Член «Тройного золотого клуба». Включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.

(Автор: Вугар Иманов)

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