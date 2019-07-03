В центре Баку созданы квартал гончарного дела, деревня ковроткачества, поселок медников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре Баку, на площади между Государственным академическим театром оперы и балета и Государственным театром юного зрителя, в среду состоялось открытие первого Республиканского фестиваля ремесел (I Respublika Sənətkarlıq Festivalı), сообщает Trend Life.

На открытии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, общественные деятели, представители культуры и науки, зарубежные гости совершили экскурс по городку, и высоко оценили проведение фестиваля ремесел.

Абульфас Гараев в своем выступлении отметил, что фестиваль организован в рамках 43-й сессии Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО, который собрал в Баку 2500 делегатов из более чем 180 стран мира.

"Каждый житель Баку и гость столицы Азербайджана может посетить фестиваль, ознакомиться с работами мастеров народно-прикладного искусства, художников и умельцев, приобрести понравившиеся изделия. Фестиваль не только служит пропаганде национального искусства, плодотворному досугу, но и способствует развитию туристической сферы и формированию маршрутов культуры, дает широкие возможности для ведения бизнеса. Государством созданы все условия для раскрытия творческого потенциала и претворения своих идей в жизнь", - отметил министр.

Проект реализуется в формате фестиваля-ярмарки и карнавала, где свои работы представили более 60 мастеров-ремесленников из Баку, Сумгайыта и Абшеронского полуострова, а также около 40 мастеров из регионов. Здесь установлены более сорока павильонов, которые создали своеобразный городок и формируют символическую "деревню ковроткачества", "квартал гончарного дела", "поселок медников", "национальных сувениров" и т.д. В рамках фестиваля организованы мастер-классы, где все желающие могут ознакомиться с технологией создания изделий ручной работы. Также созданы условия для таких видов искусств как wall art и street art.

Время работы фестиваля до 7 июля, с 9:00 до 21:00. В рамках мероприятия организованы концертные программы с 19:30-20:30.

Фестиваль организован министерством культуры Азербайджана при поддержке ряда госорганов, частных и неправительственных организаций и предпринимателей. Партнеры - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана, Исполнительная власть Сабаильского района, ООО "Azəripək" Азербайджанская промышленная корпорация, сеть "I Love Baku", "ABAD", организация инвалидов Ясамальского района, Бакинский дом национальной одежды, Центр культуры "Türbət", сеть магазинов "Libraff".

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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