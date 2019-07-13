Азербайджанская молодежь прошла обучение ведению боевых действий в экстремальных условиях (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Горанбойском районе Азербайджане завершился второй проект "Marş İrəli" (Вперед, марш!), организованный общественным объединением "İrəli" (Вперед) при содействии Фонда молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе İrəli.

В рамках проекта был создан молодежный военно-патриотический лагерь. В проекте приняли участие более 200 участников от 17 до 25 лет, которые прошли предварительный отбор с учетом гендерного равенства. Участники проекта прошли испытания на физическую и психологическую выносливость, а посредством просветительских семинаров, мотивационных и симуляционных игр, овладели базовыми знаниями ведения военных действий, самообороны, навыками выживания в экстремальных условиях. Тактическая, социальная, интеллектуальная, психологическая и спортивная подготовка, несение караульной службы, огневая подготовка, топография, подготовка командирского состава и другие моменты военного дела были представлены в рамках проекта с участием профессионалов и военных специалистов. Были проведены встречи с ветеранами Карабахской войны.

В заключительный день был проведен марш к высоте "Hər şey vətən üçün", расположенной в местности Баллыгайа. В церемонии закрытия приняли участие представители "İrəli", общественности региона, солдаты и офицеры N-ской военной части. Прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов Карабахской войны.

Выступившие заместитель председателя “İrəli” Орхан Рустамов, руководитель сектора исполнительной власти Горанбойского района Фаиг Мурадов, председатель Управления молодежи и спорта региона Эльшад Гасанов и другие подчеркнули, что Азербайджан имеет сильную армию, государство и народ – едины, а проект направлен на дальнейшее развитие молодежи, раскрытие и реализацию их потенциала в военно-патриотической сфере. Было отмечено, что азербайджанская молодежь воспитывается на высоких морально-нравственных ценностях, любви и преданности Родине и всегда готова встать на защиту страны от армянских агрессоров.

Главная цель проекта – воспитание молодежи в военно-патриотическом духе, прививание навыков военного дела, повышение уровня знаний ведения информационной войны в социальных сетях и СМИ, организация плодотворного и полезного досуга.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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