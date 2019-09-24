Маленький Баку в парке Москвы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Москвичи больше узнали об Азербайджане благодаря фестивалю народов Кавказа, который в этом году вышел из стен концертных залов на просторы столичного парка.

Фестиваль народов Кавказа в Москве проходит уже 8 лет, причем с неизменным успехом. Посмотреть на зажигательные танцы и даже научиться танцевать их самим, спеть вместе с известными артистами, попробовать замечательно вкусные блюда национальной кухни приходит множество жителей российской столицы. Праздник собирал огромные залы – так что неудивительно, что, в конце концов, было решено кардинально сменить локацию и выйти, что называется, в народ. Так и получилось, что в этом году Екатерининский парк на один день превратился в настоящий островок кавказской культуры.

Чего тут только не было! И танцы. И песни. И манящие запахи вкусной еды. И конкурс чтецов, на которых можно было получить баночку фирменного варенья за хорошо прочитанные стихи о Кавказе. И красавицы в национальных костюмах. И кинопоказы советских шедевров в программе «Кино с акцентом». Не обошлось без спортивной программы: организаторы праздника, комиссия по физической культуре спорту Комитета по делам национальностей Москвы провела соревнования по борьбе на поясах и армрестлингу. Ведь, как заметил Алий Тоторкулов, председатель Президиума Российского конгресса народов Кавказа, «когда на международных турнирах звучит гимн России – кавказцы принимают в этом самое деятельное участие».

«Наш фестиваль – обо всех сторонах Кавказа, обо всех его народах и самых лучших сторонах, - делился с журналистами Алий Хасанович. – Здесь москвичи могут ознакомиться и с духовной, и с материальной культурой и обычаями. Конечно, прохладно в парке – но мы это учтем, и в следующем году будем делать фестиваль в разгар лета, чтобы как можно больше людей его увидели». К слову: в прошлом году фестиваль собрал в концертном зале Лужников более 5 тысяч человек. А в этом, несмотря на холодный ветер и осеннюю сумрачность – никак не меньше.

«Этот фестиваль хорош разнообразием культур, которые здесь представлены. Можно увидеть, узнать и попробовать что-то новое, увидеть новых людей. Кухня, танцы, веселье – все это очень привлекательно, - рассказала девушка по имени Алина журналисту пресс-службы межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан. - Я открыла для себя азербайджанские сладости – это потрясающе, я никогда не пробовала ничего настолько интересного и вкусного». И действительно – у палаток, где были представлены лучшие блюда азербайджанской кухни, иногда яблоку было негде упасть. Фантастический аромат шашлыка, плова, нежной медовой пахлавы и гранатового соуса так и манил к себе гостей фестиваля. Некоторые из них, бывавшие в Стране огней, даже говорили с ностальгией, что «этот как Баку, только маленький». А выступление коллектива «Азербайджан» вызвало такой же интерес, как выступление Астемира Апанасова или Султана Урагана – главных звезд фестиваля.

«Мы живем рядом, и пришли с детьми посмотреть. – Еще одна гостья фестиваля, Наталья, улыбается, глядя на сцену. - В нашем парке часто проходят какие-то мероприятия, этот фестиваль понравился нам больше всего. Во-первых, это все очень ярко и празднично: национальные костюмы, кавказские танцы… очень эффектно! Во-вторых, конкурсы: я вот, например, выиграла варенье с мятой, мне очень приятно, вечером с семьей будем чай пить. Я бывала на Кавказе много где, но в основном в пределах России. В будущем году хочу в Азербайджан, Баку - это давняя мечта, а теперь тем более».

Руководитель Центра РАД Наталия Красовская полагает, что московский фестиваль кавказской культуры представляет собою своего рода срез жизни нашего многонационального государства. «Все мы объединены не только территориально или общей историей. Наше единство – в крепкой дружбе, которая связывает всех нас вне зависимости от наличия или отсутствия границ. Хороший пример – отношения между Россией и Азербайджаном: и в рамках одной страны, и будучи двумя независимыми государствами мы всегда остаемся братскими народами», - говорит Наталия Красовская.

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев, который руководит межпарламентской группой дружбы, полагает, что в будущем году организаторы фестиваля смогут привлечь еще большее количество гостей и участников. Ведь за 8 лет, которые существует фестиваль, его аудитория только расширялась. «Теперь это замечательное и можно сказать знаковое для Москвы событие выплеснулось из замкнутого пространства, которое уже не могло вмещать всех желающих – и мы видим, что фестиваль проходит в парке, а у организаторов большие планы по его расширению. И это прекрасно! Ведь подобные мероприятия невероятно много значат для гармоничных отношений между людьми, населяющими и наш многонациональный город, и нашу огромную страну. Это имеет значение и для развития дружеских отношений с нашими ближайшими соседями по Кавказу - например, с Азербайджаном, добрым другом России, ее надежным партнером. Я уверен: чем больше мы будем знать друг о друге, чем больше стереотипов развенчаем, тем лучше будет наша жизнь, тем больше мира и добра в ней будет», - говорит депутат.

Материал предоставлен пресс-службой Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан

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