В Баку будут проводить химические эксперименты - можно хорошо провести время (ФОТО)

25 сентября 2019 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку запускается новый научно-популярный проект "Умный Баку”. В октябре в столицу Азербайджана приезжает научно-популярный проект “Умные города”, головной офис которого располагается в Москве, сообщает Trend Life.

“Умные города” занимается проведением интерактивных программ по химии, физике, медицине и другим наукам для детей и их родителей. Проект создан в 2013 году группой выпускников естественно-научных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова. Каждая программа представляет собой краткий курс знаний по какому-либо из разделов химии, физики, биологии, медицины и других наук. На программах могут участвовать дети от 7 до 14 лет. Сейчас “Умные города" работает в 33 городах России, Латвии, Белоруссии, Испании, Казахстана и Узбекистана. За 2018 год программы проекта посетили 120 000 семей из 32 городов мира.

Отличительной особенностью программ проекта является тот факт, что ребёнок должен выполнять опыты своими руками, а не смотреть, как это делает ведущий. Ведь дети лучше всего воспринимают естественные науки именно в процессе проведения экспериментов.

"Например, один раз самостоятельно проведя хирургическую операцию (на манекене, конечно), ребёнок может узнать о строении человеческого тела больше, чем из цикла лекций по анатомии. Кроме того, в программах всё по-настоящему — от экспериментов по генетике с участием мух-дрозофил до химических синтезов сложных эфиров. А ведущие - это не аниматоры, а студенты и выпускники профильных факультетов вузов. После каждой программы ребёнок уносит домой практическое домашнее задание, чтобы иметь возможность продолжить опыты в удобное время. И не менее важное, это наличие программы для родителей. Мамы и папы могут тоже получить новые знания и задуматься - но при этом также посмеяться и хорошо провести время", - сказала Trend Life организатор Гюляр Гасанова.

О том, что такое наука, маленьким бакинцам и их родителям расскажут на премьере проекта “Таблица Менделеева”, которая состоится 26-27 октября в Международном центре образования и инноваций "XXI век”. Детей ждут химические эксперименты, позволяющие понять, как устроен мир вокруг нас: лабораторная посуда, реактивы, превращения веществ и открытия.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку будут проводить химические эксперименты - можно хорошо провести время (ФОТО)
  • В Баку будут проводить химические эксперименты - можно хорошо провести время (ФОТО)
  • В Баку будут проводить химические эксперименты - можно хорошо провести время (ФОТО)
  • В Баку будут проводить химические эксперименты - можно хорошо провести время (ФОТО)
  • В Баку будут проводить химические эксперименты - можно хорошо провести время (ФОТО)
  • В Баку будут проводить химические эксперименты - можно хорошо провести время (ФОТО)
  • В Баку будут проводить химические эксперименты - можно хорошо провести время (ФОТО)
  • В Баку будут проводить химические эксперименты - можно хорошо провести время (ФОТО)
  • В Баку будут проводить химические эксперименты - можно хорошо провести время (ФОТО)
  • В Баку будут проводить химические эксперименты - можно хорошо провести время (ФОТО)
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