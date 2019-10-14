В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)

14 октября 2019 15:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошли мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею известного узбекского ученого-литературоведа, общественного деятеля, переводчика многих произведений азербайджанской литературы на узбекский язык, профессора Бабахана Шарифа, сообщает Trend Life.

Меропрития прошли в официальной и неформальной обстановке с участием общественных деятелей, известных литературоведов и деятелей науки, гостей из Узбекистана, среди которых были ученый, писатель и переводчик Шухрат Барлас, главный редактор издания "Мир книги" Хасийат Рустам.

Выступившие депутат Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева, учредитель Образовательной компании Kaspi, доктор филологических наук Сона Велиева, директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов, заместитель председателя Совета прессы Азербайджана, руководитель Международного Евразийского фонда печати Умуд Мирзоев, писатели Юнус Огуз, Рашад Меджид, ученый-литературовед и переводчик Рамиз Аскер и другие отметили, что Бабахан Шариф сыграл особую роль в развитии азербайджано-узбекских литературных связей, является близким другом азербайджанской литературы. Было отмечено, что Бабахан Шариф своими многочисленными переводами и научными исследованиями является не только выдающимся представителем Узбекистана, но и всего тюркского мира.

По проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане многочисленные произведения Бабахана Шарифа по азербайджанской литературе изданы в Ташкенте на узбекском языке. Среди них – "Антология азербайджанской литературы ХХ века", "Гёз мунджугу" Анара, "Гейдар Алиев: Личность и время" Эльмиры Ахундовой, "Геополитика" Али Гасанова, "Карабахский конфликт" Олега Кузнецова, "Легенды", "Узбекско-азербайджанский, азербайджано-узбекский разговорник", "Азербайджано-узбекский, узбекско-азербайджанский словарь".

За углубление литературных и культурных связей между Азербайджаном и Узбекистаном Бабахан Шариф был награжден Почетной грамотой от имени Совета прессы Азербайджана.

Бабахан Шариф выразил признательность за приглашение в Баку и проведение юбилея, поблагодарил за оказанное внимание и заботу, за теплые слова и добрые пожелания, поделился своими воспоминаниями и творческими планами.

(Автор: Вугар Иманов)


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  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей узбекского литературоведа Бабахана Шарифа (ФОТО)
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