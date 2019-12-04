Халюк Левент проведет благотворительный концерт в Баку (ВИДЕО)

4 декабря 2019 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Турецкая звезда Халюк Левент 7 декабря в 19:00 проведет благотворительный концерт в Elektra Events Hall, организованный Фондом Nargis, сообщает Trend Life.

Сура Надирова – 22-летняя гражданка Азербайджана, молодая мама двоих детей. Накануне рождения второго малыша жизнь Суры буквально разделилась на до и после: ей был поставлен страшный диагноз – рак лимфомы. В надежде на исцеление, девушка вместе с семьёй отправилась в Турцию. Баснословная сумма, необходимая для проведения полного курса лечения, и финансовые трудности, практически сделали борьбу за жизнь Суры невозможной. Однако, не теряя надежды, семья девушки, находясь в Турции, обратилась в фонд Халюка Левента.

Халюк Левент – известный турецкий рок-музыкант, композитор и филантроп. Он тотчас откликнулся на призыв о помощи юной девушки, и, несмотря на плотный гастрольный график, выступил с желанием провести благотворительный концерт в столице Азербайджана. В своем микроблоге в Twitter музыкант обратился к братскому народу и призвал сплотиться для спасения Суры.

Концерт пройдет при поддержке iTicket.az, A+A events” и Elektra Events Hall. Вся сумма, полученная с продажи билетов, будет направлена на лечение Суры Надировой. Отметим, что сумма, необходимая для лечения девушки, составляет 400 000 турецких лир (около 117 000 АЗН).

Билеты можно приобрести во всех кассах города, а также на сайте www.iticket.az. Приобретайте билеты прямо сейчас, перейдя по ссылке ниже:

https://iticket.az/ru/events/concerts/haluk-levent-charity-concert/15207

"Выражаем свою искреннюю благодарность Халюку Левенту за человечность и неравнодушие, а также каждой команде, участвующей в организации концерта абсолютно безвозмездно! Поможем Суре вместе!", - говорится в сообщении Фонда Nargis.

(Автор: Вугар Иманов)

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