Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)

12 декабря 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Все началось с одного сообщения в Twitter и завершилось великолепным сольным концертом в Баку.

Как уже известно, 22-летняя мать двоих детей Сура Надирова, страдающая раком лимфомы, обратилась за помощью в фонд Ahbap. В своем микроблоге в Twitter знаменитый турецкий рок-музыкант и учредитель благотворительного фонда Ahba Халюк Левент поделился со своей аудиторией желанием провести благотворительный концерт в столице Азербайджана и призвал братский народ сплотиться ради спасения Суры.

Баку поддержал инициативу турецкого музыканта. 7 декабря в Elektra Events Hall прошел грандиозный сольный концерт Халюка Левента, организованный iTicket.az и Фондом Nargis, при поддержке A+A events, Hilton Baku Hotel и Elektra Events Hall. На пресс-конференции, состоявшейся в день концерта в Hilton Baku Hotel, исполнитель отметил, что проведение данного концерта несет собой две важные цели: помочь Суре, нуждающейся в операции по пересадке костного мозга, а также сплотить два братских народа и призвать деятелей искусства обеих стран проводить подобные совместные благотворительные проекты.

В тот вечер Халюк Левент подарил слушателям незабываемый двухчасовой концерт анатолийского рока, продемонстрировав настоящий профессионализм к своему делу. Исполнением и умением общаться с публикой Левент не оставил равнодушным никого - ни своих поклонников, ни благотворителей, ни тех, кто пришел поддержать Суру.

Рады сообщить, что собранная с продажи билетов сумма составила 41 400 AZN. В скором времени Суре Надировой будет проведена операция по пересадке костного мозга. Мы желаем ей скорейшего выздоровления!

Информационная поддержка - LevelUp Agency, Ictimai TV, Trend.az, Milli.az, Day.az, Azernews.az, Azərtac.az, 1news.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
  • Халюк Левент провёл в Баку великолепный благотворительный концерт для Суры (ВИДЕО, ФОТО)
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