Азербайджанский бизнес-тренер в ТОП-3 лучших авторов в России

БАКУ /Trend Life/ - Профессиональный управленец, эксперт UNEC Research Foundation, бизнес-консультант и тренер по вопросам личной эффективности, внедрения современных систем управления и реформ, писатель Фахри Агаев занял третье место в "Лучшие авторы Executive.ru-2019", сообщает Trend Life. За год он опубликовал 4 статьи, набравших более 55 тыс. просмотров. Самая читаемая публикация: "5 карьерных ошибок людей с опытом".
Определяя лучших авторов 2019 года, редакция Executive.ru ориентировалась на три критерия:
- Общее количество просмотров у статей автора.
- Активность автора, выражающаяся в количестве подготовленных им текстов и комментариев на Executive.ru.
- Актуальность затронутых автором тем, новизна, практическая ценность статей.
Фахри Агаев является единственным представителем Азербайджана в проекте, который объединяет 370 тысяч представителей из 15 стран. Ранее он стал серебряным призером Российского международного литературного конкурса публикаций "Менеджмент 2019", который был проведен Executive.ru при поддержке издательства "Альпина Паблишер".
Executive.ru – Краудсорсинговый проект, не имеющий аналогов в Рунете: Сообщество менеджеров, объединенных идеей профессионального роста. Участники сообщества обмениваются знаниями для того, чтобы повышать квалификацию и как следствие – собственную капитализацию на рынке труда.
(Автор: Вугар Иманов)
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