Скоро должно произойти что-то грандиозное… В родовом гнезде Максуда Ибрагимбекова (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Баку гостями Центра творчества Максуда Ибрагимбекова вновь стали израильский гид Рена Миркасимова-Фель и ее коллега из Италии Сергей Ермолинский, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

"Третье пришествие" было ознаменовано чтением очередных лекций блестящих рассказчиков и знатоков истории, организованным при содействии Pasha Travel.

"Скоро должно произойти что-то грандиозное...", – пророчит Сергей Ермолинский, сравнивая Центр творчества Максуда Ибрагимбекова с творческими собраниями во Флоренции XV века. А, по словам Рены, стены этого дома "оживляет" сама личность кинодраматурга и кинорежиссера, лауреата Госпремии, кавалера орденов "Независимость", "Слава" и "Честь", народного артиста Максуда Ибрагимбекова (годы жизни: 1935-2016), чьим родовым гнездом он является. "Нигде я не чувствую себя так хорошо, как в своем отчем доме, и здесь", - говорит она, добавляя, что посещение Центра творчества Максуда Ибрагимбекова входит в программу экскурсии для израильских туристов, приезжающих в Баку.

Один из ярких представителей потомственной азербайджанской интеллигенции Рена Миркасимова-Фель живет в Израиле. Благодаря особому таланту, она умеет провести экскурсию не только по реальному городу, но и по давно ушедшим эпохам или вовсе выдуманным мирам. Так, в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова она прочитала две лекции, посвященные древнеиндийским эпосам "Махабхарата" и "Рамаяна", и лекцию с будоражащим воображение названием "Космический танец Шивы или вечная обитель Богов". Не покидая уютный зал Центра, публика перенеслась в тот загадочный и сакральный мир индийской ведической философии и истории, населенный богами, демонами и героями… В мир, полный приключений и волшебства. И какой бы сложной и запутанной не была мифология Древней Индии, Рена Миркасимова-Фель сумела рассказать о ней максимально доступно, очень увлекательно и при этом – невероятно весело и остроумно. Лекция получилась настолько интересной, что имела совершенно внезапное продолжение в виде дебатов с весьма неожиданными выводами – вслед за Реной к разговору на тему происхождения ариев и других народов мира подключился кинорежиссер, народный артист Огтай Миркасимов и основатель и режиссер Театра марионеток Тарлан Горчу.

Сергей Ермолинский – потомственный экскурсовод, живущий в Италии, специалист по истории искусств средних веков и эпохи Возрождения. О дворцовых интригах, тайнах великих произведений искусств и жизни аристократии тех времен он, как говорится, знает всё и даже больше. А в Баку на сей раз прочел две лекции – о заговоре против "великого и ужасного" клана Медичи и знаменитой флорентийской галерее Уффици. Первая из этих лекций сделала публику незримыми свидетелями попытки убийства в роскошных интерьерах, а вторая – провела по одному из старейших и наиболее прославленных музеев Европы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)