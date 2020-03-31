Актер Виктор Дашкевич скончался после заражения коронавирусом

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня скончался заслуженный артист Беларуси, актер Витебского драмтеатра имени Якуба Коласа Виктор Дашкевич. Актер стал первой жертвой в стране с подтвержденным диагнозом коронавируса (COVID-19), сообщает Trend Life со ссылкой СМИ Беларуси. Кинозрители могут помнить актера по роли Ахмета в мелодраме "Яблоко луны".

75-летний Дашкевич попал в больницу с пневмонией и последнюю неделю находился на искусственной вентиляции легких. После выявления у него COVID-19 театр приостановил все спектакли. Часть сотрудников находятся сейчас на карантине, как и супруга Дашкевича. Всего в Беларуси выявлено 152 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 47 человек.

(Автор: Вугар Иманов)