Проректор Бакинской музыкальной академии: Оставайся дома и развивайся – этот лозунг всем необходим

БАКУ /Trend Life/ - Распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) в мире – общая беда всего человечества, сказала Trend Life проректор по учебной работе Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, профессор, заслуженный учитель Нармина Гулиева.

"В ситуации с коронавирусом правительство нашей страны работает на опережение, принимаются все необходимые меры. Слава Богу у нас ситуация не такая, как в странах Европы и США, но все равно люди должны проявить сознательность, соблюдать карантинный режим и оставаться дома. Мы не должны относиться к этой ситуации, своему здоровью, здоровью своих близких и родных безответственно, поэтому каждый из нас должен сидеть дома", - сказала проректор.

По словам Нармины Гулиевой, дома можно найти массу полезных, интересных и познавательных занятий.

"Можно читать, слушать музыку, тем более, сейчас онлайн проводятся различные обучающие занятия – спортивные, музыкальные и т.д. Кстати, студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли дома записывают музыкальные композиции, которые мы публикуем на наших страницах в социальных сетях и сайте. Мы открыли онлайн-уроки, для тех, кто хочет научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте, например – фортепиано, или обучаться основам вокала. Считаю, что главное не просто сидеть дома, но надо себя занять делами необходимыми для личного развития, познания нового. Оставайся дома и развивайся – думаю, этот лозунг всем необходим. И тогда вместе, сообща мы преодолеем этот недуг", - подчеркнула профессор.

Проректор БМА также рассказа об учебном процессе, который сейчас проходит в режиме онлайн.

"Занятия продолжаются в режиме онлайн, причем мы стараемся найти новые формы, креативные методики. Занятия проводятся онлайн, и естественно меняется методика и форма проведения, но творческие люди всегда находят выход. Сейчас самое главное, что мы все находимся дома и параллельно занимаемся своим любимым делом - обучением студентов", - добавила она.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)