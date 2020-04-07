Агаверди Пашаев: Сердце подсказывает, что в апреле будет завершающий пик борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend Life/ - Лозунг Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Мы сильны вместе", его неоднократные обращения к общественности о борьбе с пандемией коронавируса, забота и внимание к гражданам Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, консолидация всех сил и проводимые мероприятия по предотвращению массового распространения инфекции направлены на настоящее и будущее страны, сказал в понедельник Trend Life художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов, кавалер ордена "Шохрат", народный артист, профессор Агаверди Пашаев.

"Каждый из нас несет ответственность за скорейшую победу над коронавирусом. Нашим государством принимаются необходимые превентивные меры, проводится очень большая работа, направленная на здоровье и благополучие граждан. В этом году мне исполнится 70 лет, и вместе с семьей я нахожусь в социальной самоизоляции. Отрадно отметить, что одиноким людям старше 65 лет оказываются социально-бытовые услуги на дому, обеспечивается необходимая поддержка. В домах есть интернет и можно закзывать товары онлайн. Есть телефон – общайтесь на здоровье с близкими, родными и друзьями. Этот вирус опасен для всех возрастов и даже если молодой человек сам не заболеет, то может стать переносчиком болезни. Каждый может стать вирусоносителем и принести трагедию в свою семью. Поэтому берегите себя, мои родные! Обращаюсь ко всем гражданам Азербайджана - оставайтесь дома, выходите только в случае крайней необходимости, берегите себя и близких, наш прекрасный народ и страну. Все это временная мера, наберитесь терпения. И напоследок, сердце подсказывает, что апрель станет завершающим пиком борьбы с коронавирусом. Конечно, все во власти Всевышнего и мы молимся за скорейшее избавление человечества от этой напасти!",- сказал Агаверди Пашаев.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке. (Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)