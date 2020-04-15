Love Life – известный дизайнер Руфат Исмаил запускает международную акцию

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель модного бренда AFFFAİR, известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил при поддержке министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан" дал старт международному благотворительному проекту Love Life, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Задача Love Life – поддержка борьбы с коронавирусом в Азербайджане.

В рамках акции Love Life Руфат Исмаил организовал выпуск футболок ограниченной серии со специальным дизайном. Все вырученные средства от продажи футболок будут перечислены в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

Также приобретая футболки, граждане могут присоединиться к акции в следующем порядке:

- Сфотографироваться в футболке и поделиться этой фотографией в Instagram, сопроводив ее хештегом #love #life #blessed.

- Отправить это фото представителям бренда AFFFAİR.

- В свою очередь организация, используя присланные фотографии, проведет флешмоб на своем официальном сайте.

Узнать больше об акции можно на сайте проекта https://www.lovelife.az/az/.

С дополнительной информацией также можно ознакомиться по адресу электронной почты: info@creative.az, а также в социальных сетях:

Facebook: https://www.facebook.com/creative.az;



Instagram: https://www.instagram.com/kreativaze.



(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)