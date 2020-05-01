Пустые классы Баку…Ролик сняли учителя… Очень трогательно! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Учителя бакинской средней школы №189-190 разместили в соцсетях очень трогательный видеоролик, который сами сняли в опустевшем учебном заведении, пустых классах и дворах… Очень больно смотреть на эти кадры, когда из-за пандемии коронавируса все мы лишены возможности лицезреть эти некогда шумные и веселые школы и классы, добрых и отзывчивых учителей, друзей и беззаботное детство…

"Наши дети плакали, увидев свой класс с учительницей, но без них...", - прислала Trend Life это обращение одна из родительниц. И это действительно так…

В заключении к ученикам обратилась директор школы Джейран Кулиева, которая выразила надежду на скорейшее избавление от пандемии коронавируса и возобновлении учебного процесса. Все очень соскучились!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)