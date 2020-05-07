Народная артистка Сакина Исмайлова: Только максимальная дисциплина поможет окончательно победить коронавирус

БАКУ/Trend Life/ - Повышение количества заражённых коронавирусом за последние дни после уменьшения показателей, серьезно настораживает, ведь только максимальной дисциплиной можно окончательно победить коронавирус, сказала сегодня Trend Life известная исполнительница мугама и народных песен, преподавательница Государственного университета культуры и искусств и Национальной консерватории, кавалер ордена "Шохрат", народная артистка Азербайджана, профессор Сакина Исмайлова.

"Деятельность Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по предотвращению массового распространения коронавирусной инфекции достойно самых высоких слов! Благодаря своевременным и продуманным мерам удалось фактически спасти нашу страну и народ от очень тяжелых последствий. Наше государство вновь показало то, с каким вниманием и заботой оно относится к своим гражданам, молодым и пожилым, всем слоям населения, независимо от социального статуса! Посмотрите, что творится в других странах, которые являются передовыми, но не смогли справиться с распространением этого вируса, и к каким последствиям это привело. Поэтому призываю всех людей с чувством благодарности воспринимать все это, следовать рекомендациям правительства и Оперативного штабы при Кабинете министров, чтобы смягченный ныне режим карантина вновь не ужесточился. По мнению международных экспертов, Азербайджан в числе самых лучших стран, которые пережили очень опасный этап пандемии с наименьшими потерями", - сказала Сакина Исмайлова.

По словам ханенде, жесткие карантинные меры помогли снизить темпы распространения коронавируса.

"Во время специального карантинного режима и социальной самоизоляции я провожу онлайн-уроки по мугаму вместе со своими студентами. Конечно, это не лучший способ обучения в нашей сфере, но хотя бы помогает поддерживать образовательный процесс. В последние дни в Азербайджане наблюдается тенденция к повторному росту случаев заражения коронавирусом. Частичное смягчение режима карантина не означает, что можно расслабиться. Необходимо строго соблюдать необходимую социальную изоляцию, медико-профилактические правила, выходить из дома только в случае крайней необходимости. Тем самым граждане защитят как свое здоровье, так и членов своей семьи, близких и друзей. В случае ухудшения ситуации режим карантина в Азербайджане вновь может быть ужесточен. Обращаюсь ко всем, особенно к молодежи, если любите жизнь, думаете о своем будущем, близких и родных, - следуйте всем предписаниям правительства. Это очень важно! Берегите наш Азербайджан!",- добавила Сакина Исмайлова.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)