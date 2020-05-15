Баку ждет своих жителей и туристов… Очень ждет… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Жизнь в Баку вследствие смягчения карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавируса, постепенно начинает возвращаться в прежнее русло, хотя на улицах еще очень пустынно...

Все произошедшее по-прежнему напоминает страшный сон! Мы не привыкли видеть такой нашу столицу, в которой всегда бурлила жизнь и которая радовала нас, восхищала зарубежных гостей, посвящавших нашему городу стихи и песни... Постепенно открываются магазины, хотя моллы еще закрыты, ожидается открытие кафе и ресторанов, хотя и с особыми условиями, и даже смягчение карантина для людей старше 65 лет, которые относятся к наиболее уязвимой категории с точки зрения восприимчивости к коронавирусной инфекции.

А ведь так хочется скорейшей победы над коронавирусом, чтобы вновь свободно гулять по родному городу, ходить без масок и перчаток, отдыхать в парках и гулять с семьей или друзьями, выезжать в наши прекрасные регионы и зарубежные страны, весело отмечать большими компаниями свадьбы и дни рождения, ходить на выставки и концерты, в кино и театры, чтобы была масса спортивных и культурных мероприятий и кружилась голова от выбора – куда же пойти, чтобы дети вновь ходили в садики, школы, колледжи, лицеи и вузы. Очень хочется, чтобы наш Баку стал таким же, как прежде... Очень ждем этого, и это сегодня зависит от каждого из нас. От каждого! Если не будем дисциплинированными и все время будем нарушать карантин, то эта история продлится еще долго, опять будут зараженные и жертвы. А пока до 31 мая продолжается карантин.

Не забывайте, друзья! Баку ждет своих жителей и туристов… Очень ждет…

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)