При минкультуры Азербайджана создан Киносовет

БАКУ/Trend Life/ - С целью проведения конкурсов для производства художественных, документальных и анимационных фильмов в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева "О некоторых мерах по развитию кинематографии Азербайджана" при министерстве культуры Азербайджана создан Киносовет, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Киносовет состоит из трех рабочих групп, которые будут организовывать конкурсы кинопроектов для государственных и частных предприятий кинопроизводства.

В Киносовет вошли специалисты кинопроизводства, юристы, киноинвесторы, представители независимых продюсерских центров, учреждений, осуществляющих кинопоказы, руководители государственных студий, специалисты киномаркетинга и т.д.

Состав Киносовета:

Назим Гусейнов – директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, председатель Киносовета.

1. Рабочая группа по приему заявлений и документов:

Фикрин Бекташи – юрист;

Орхан Алиев – киноинвестор;

Лейла Везирзаде – киновед, секретарь Киносовета.

2. Рабочая группа по оценке художественно-кинематографического качества сценариев:

Явар Рзаев – режиссер, сценарист;

Мирбала Салимли – режиссер, сценарист;

Фариз Ахмедов – режиссер, продюсер;

Джахангир Селимханов – эксперт по культуре, член Европейского культурного парламента;

Роман Оркодашвили – сценарист, редактор, член команды "Что? Где? Когда?" (Россия);

Орхан Аббасов – оператор, выпускник Международной школы кино и телевидения в Париже;

Мансур Шафиев – режиссер-аниматор;

Айгюн Асланлы – кинокритик;

Айдын Талыбзаде – театровед.

3. Рабочая группа по экономической оценке проектов (питчинг):

Назим Гусейнов – директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы;

Руфат Гасанов – директор студии Debüt;

Балакиши Гасымов – генеральный директор Общественного телевидения (İctimai TV);

Орман Алиев – директор Baku Mediа Center;

Ильгар Наджаф – основатель продюсерского центра Buta Film;

Али-Саттар Гулиев – директор студии Mozalan;

Эльмар Иманов – директор продюсерского центра Color of May (Германия);

Рустам Фаталиев – пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)