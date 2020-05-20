При минкультуры Азербайджана создан Киносовет
БАКУ/Trend Life/ - С целью проведения конкурсов для производства художественных, документальных и анимационных фильмов в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева "О некоторых мерах по развитию кинематографии Азербайджана" при министерстве культуры Азербайджана создан Киносовет, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Киносовет состоит из трех рабочих групп, которые будут организовывать конкурсы кинопроектов для государственных и частных предприятий кинопроизводства.
В Киносовет вошли специалисты кинопроизводства, юристы, киноинвесторы, представители независимых продюсерских центров, учреждений, осуществляющих кинопоказы, руководители государственных студий, специалисты киномаркетинга и т.д.
Состав Киносовета:
Назим Гусейнов – директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, председатель Киносовета.
1. Рабочая группа по приему заявлений и документов:
Фикрин Бекташи – юрист;
Орхан Алиев – киноинвестор;
Лейла Везирзаде – киновед, секретарь Киносовета.
2. Рабочая группа по оценке художественно-кинематографического качества сценариев:
Явар Рзаев – режиссер, сценарист;
Мирбала Салимли – режиссер, сценарист;
Фариз Ахмедов – режиссер, продюсер;
Джахангир Селимханов – эксперт по культуре, член Европейского культурного парламента;
Роман Оркодашвили – сценарист, редактор, член команды "Что? Где? Когда?" (Россия);
Орхан Аббасов – оператор, выпускник Международной школы кино и телевидения в Париже;
Мансур Шафиев – режиссер-аниматор;
Айгюн Асланлы – кинокритик;
Айдын Талыбзаде – театровед.
3. Рабочая группа по экономической оценке проектов (питчинг):
Назим Гусейнов – директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы;
Руфат Гасанов – директор студии Debüt;
Балакиши Гасымов – генеральный директор Общественного телевидения (İctimai TV);
Орман Алиев – директор Baku Mediа Center;
Ильгар Наджаф – основатель продюсерского центра Buta Film;
Али-Саттар Гулиев – директор студии Mozalan;
Эльмар Иманов – директор продюсерского центра Color of May (Германия);
Рустам Фаталиев – пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)