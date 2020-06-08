Что? Где? Когда? В Азербайджане определились победители проекта OnlayNHN (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Определились победители интеллектуального проекта OnlayNHN по игре "Что? Где? Когда?", организованного министерством молодежи и спорта Азербайджана, Молодежным центром интеллектуального развития (Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi), Молодежным интеллектуальным клубом "Хазар" (Xəzər İntellektual Gənclər Klubu). Проект реализован под девизом Evdə qal, OnlayNHN-ə qoşul ("Оставайся дома, участвуй в OnlayNHN"), сообщили Trend Life в пресс-службе клуба "Хазар".

Игры прошли в четыре тура (на протяжении четырёх недель) на платформе Quantum с участием 130 команд. В первом туре первое место заняла команда Prestij, второе – Revolver (17), третье – NİK. Во втором туре первой стала YaSumBa GəPitİz, с одинаковыми очками второе и третье места поделили Prestij и Revolver. В третьем туре первой стала команда Prestij, второй - YaSumBa GəPitİz (тоже ответила на 19 вопросов, но по рейтингу оказалась на втором), третьей - команда Hərum. В заключительном туре, ответив на 21 из 24 вопросов, победителем стала команда Revolver, второй – Prestij, а третьей - NİK (набрала одинаковое с Prestij количество очков 18, но по рейтингу оказалась ниже).

Таким образом, по итогам четырех туров с 77 очками победу завоевала команда Prestij. Второе место с 74 очками – Revolver, третье – NİK с 69 очками.

Главная цель проекта - организация плодотворного досуга молодежи и развитие интеллектуального движения в период социальной самоизоляции и карантина.

Xəzər İntellektual Gənclər Klubu https://www.facebook.com/groups/Xezer/.

Xəmsə Milli İntellektual Oyunu https://www.facebook.com/Xemseoyunu/.

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(Автор: Вугар Иманов)