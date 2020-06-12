От болей в суставах извиваюсь, как змея - заболевший коронавирусом азербайджанский поэт

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский поэт Шахрияр Дель Гарани (Гаджизаде), который проходит лечение от коронавируса в специализированном медицинском учреждении Yeni klinika, на своей странице Facebook обратился к общественности, сообщает Trend Life.

"Представьте себе, что в эти очень тяжелые дни распространения опасного коронавируса множество людей заражаются и государство предоставляет им бесплатную медицинскую помощь. А теперь, перестаньте представлять, потому что это происходит в реальности. Каждый гражданин Азербайджана должен осознавать высокую степень опасности этой инфекции, беречь себя и помогать государству в эти тяжелые дни. Признаться честно, я не думал, что это такая тяжелая болезнь, был безответственным, поэтому заболел", - отметил поэт.

По его словам, в Yeni klinika специально лечат заболевших коронавирусом. Здесь день и ночь работают профессиональные врачи, в том числе привлеченные из Турции.

"Мое ежедневное лечение обходится государству приблизительно в 500 манатов. Я думаю, а почему оно должно делать это для меня? Потому что я был безответственным и заболел? У нас довольно странный подход. В эти дни я пришел к выводу, что психологическое отрицание наличия коронавируса и своенравное поведение связаны с тем, что мы всецело полагаемся на государство! Потому что нам с первых дней говорили, если заболеете – мы вас вылечим, что и обусловило подобную безответственность. Однако государство может перестать контролировать ситуацию, и позволить гражданам лечиться за свой счет, как лечились от других болезней, но наше государство заботится о нас!", - отметил Гарани.

Поэт выразил надежду на скорую разработку вакцины.

"Будьте ответственными. Берегите себя независимо от того. верите ли вы в это или нет. Здесь очень тяжело - очень! Днями не спадает температура, бессилие во всем, от болей в суставах в постели извиваюсь как змея, а когда кашляю, думаю, что сейчас задохнусь и умру. Вены проколоты, все тело ноет от уколов. И самое страшное, мои друзья и родные в слезах, тяжелое одиночество в это жаркое время года в больничной палате, безвременное ожидание спасения… Пусть Всевышний дарует всем больным здоровья, в том числе и мне, и бережет вас, мои дорогие. Пусть оберегает тех, кто больше всего не верит и самых безответственных. За меня не беспокойтесь. Постепенно прихожу в себя…До скорой встречи", - подытожил он.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)