Притча об огне и неверующем в коронавирус от телеведущего Азера Ахшама

БАКУ/Trend Life/ - С первых дней объявления о пандемии коронавируса в мире в Азербайджане были предприняты эффективные превентивные меры для предотвращения массового распространения болезни в стране. Дальнейшие меры – возведение медицинских модульных больниц, перевод медицинских центров на лечение больных коронавирусом, обеспечение всем необходимым, использование лучших гостиниц для содержания на карантине прибывающих в страну людей и многое другое также служат этим целям. Однако, после смягчения режима карантина произошел резкое повышение числа зараженных и летальных исходов, что может привести к печальным последствиям, сказал сегодня Trend Life популярный телеведущий Азер Шабанов, известный как Азер Ахшам.

"Наше общество с пониманием и ответственностью относится к данной проблеме. Однако, есть и те, которые в упор не хотят видеть очевидное, фактически отрицают проблему и нарушают режим карантина и принятые законы. Приведу как пример одну притчу. Однажды одному человеку сказали, что огонь обжигает – он не поверил. Ему показали этот огонь – он опять не поверил. И только тогда, когда он поднес свою руку к огню и обжегся, понял, насколько он опасен. Так и эта группа людей, с которыми пока не приключится беда, не дай Бог, они не поверят в опасность ситуации. Очень хотелось бы, чтобы каждый с большой серъезностью отнесся к пандемии коронавируса", - сказал Азер Ахшам.

По словам телеведущего, сегодня нельзя даже допускать толику сомнения о существовании коронавируса, а наоборот все обязаны следовать принятым законам страны и рекомендациям правительства и иных органов, а также компетентных здравоохранительных структур.

"Государство делает все для защиты граждан, но именно от социальной ответственности и выполнения всех необходимых правил безопасности зависит наше настоящее и будущее. Моя семья с первых дней карантина соблюдает все правила, особенно мой 12-летний сын. Как известно, представителям СМИ дана свобода передвижения во время особого режима. Но, несмотря на это, когда у меня нет съемок, я постоянно нахожусь дома, не выхожу на улицу ради того, чтобы просто погулять, соблюдаю с семьей социальную самоизоляцию", – добавил Азер Ахшам.

(Автор: Вугар Иманов)