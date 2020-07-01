Союз кинематографистов Азербайджана выразил протест Каннскому кинофестивалю

БАКУ/Trend Life/ - Союз кинематографистов Азербайджанской Республики направил письмо Каннскому кинофестивалю и посольству Франции в Азербайджане.

Как сообщает Trend Life, в нем выражается протест против включения в программу Каннского кинофестиваля фильма, снятого армянским режиссером в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Глава пресс-службы Союза кинематографистов Али Велиев отметил, что среди картин, включенных в программу 73-го Каннского кинофестиваля, фильм армянского режиссера Норы Мартиросян «Если подует ветер» (Si le vent tombe), повествующий о событиях на оккупированной Арменией территории Азербайджана, где действует сепаратистский режим

«Этот фильм служит усилению враждебной позиции по отношению к нашей стране и народу. Этот псевдофильм запланировано показать в Венеции, Нью-Йорке, Довиле, Торонто, Сан-Себастьяне, Ангулеме, Пусане и Лионе. Как видно, создатели этой киноленты преследуют цель дальнейшей эскалации отношений между народами, и расширяют ареал показа, вовсе не скрывая свои грязные цели, разжигая ненависть к азербайджанцам, которые живут надеждой возвращения на свои родные земли.

Союз кинематографистов Азербайджанской Республики обращается ко всем государствам, ООН и международным организациям, которые не признают сепаратисткой режим с целью недопущения пропаганды захватнической идеологии и политики Армении, нацеленной исключительно на отравление сознания общественности Франции и других стран. Союз кинематографистов Азербайджанской Республики призывает исключить из программы этот псевдофильм. В связи с этим Совет правления Союа кинематографистов направил письмо руководству Каннского кинофестиваля и посольству Франции в Азербайджане. Надеемся добиться справедливости», - отметил Али Велиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)