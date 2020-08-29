Умер актер Чедвик Боузман

Актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" (Black Panther, 2018), умер от рака в возрасте 43 лет, об этом, как передает Trend Life, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (АР).

АР отмечает, что у Боузмана был диагностирован рак толстой кишки четыре года назад. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении семьи.

Боузман родился в США в 1976 году. Он играл в таких фильмах, как "Правосудие" (Justified, 2011), "42" (2013), "Боги Египта" (Gods of Egypt, 2016), "Первый мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War, 2016), "Маршалл" (Marshall, 2017), "Мстители: Война бесконечности" (Avengers: Infinity War, 2018), "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame, 2019), "21 мост" (21 Bridges, 2019), "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods, 2020).