Скончался экс-солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский

Умер экс-солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский, сообщает Trend Life со ссылкой на Вести. RU

Пять лет "между небом и землей" находился экс-солист поп-группы "Фристайл" Сергей Вязовский. В 2015 году у него случилась внезапная коронарная смерть. Тогда музыканта удалось реанимировать, но практически все клетки мозга были уже разрушены.

В вегетативном состоянии он провел все эти годы, а на днях стало известно, что Вязовского не стало. Об этом сообщала в "Фейсбуке" его супруга Ирина.

Сергею было 47 лет, у него остались две дочери.

Супруга музыканта попросила отнестись с пониманием к тому, что похороны пройдут в узком семейном кругу.