Скончался экс-солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский
Умер экс-солист группы "Фристайл" Сергей Вязовский, сообщает Trend Life со ссылкой на Вести. RU
Пять лет "между небом и землей" находился экс-солист поп-группы "Фристайл" Сергей Вязовский. В 2015 году у него случилась внезапная коронарная смерть. Тогда музыканта удалось реанимировать, но практически все клетки мозга были уже разрушены.
В вегетативном состоянии он провел все эти годы, а на днях стало известно, что Вязовского не стало. Об этом сообщала в "Фейсбуке" его супруга Ирина.
Сергею было 47 лет, у него остались две дочери.
Супруга музыканта попросила отнестись с пониманием к тому, что похороны пройдут в узком семейном кругу.
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