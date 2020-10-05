Призываю всех разоблачать пропаганду армянских властей - почетный академик Императорской академии художеств России

БАКУ/Trend Life/ - Бравые азербайджанские воины храбро защищают нашу Родину на фронте, а граждане страны дают отпор в интернет пространстве, сказал Trend Life заслуженный художник Азербайджана, доктор по философии искусства, почетный академик Императорской академии художеств России Рашад Мехтиев.

"Дорогие мои соотечественники и друзья Азербайджана со всего мира! Последние события, несомненно, станут яркой страницей в истории Азербайджана. Пришло время, когда Азербайджан восстанавливает справедливость на своих землях! Я хочу донести до каждого, чтобы люди со всего мира в очередной раз увидели всю серьезность опасности, которая несет в себе армянская агрессия. Около 30 лет Карабах и прилегающие к нему районы были оккупированы армянскими захватчиками. Армения развернула эту войну, и на этот раз Азербайджан пойдет до победного конца и одержит победу над оккупантами!", - сказал Мехтиев.

Заслуженный художник подчеркивает, что последние события доказывают - азербайджанский народ обладает крепким боевым духом, патриотизмом и сплоченностью.

"Бравые азербайджанские воины храбро защищают нашу Родину на фронте, а граждане страны дают отпор в интернет пространстве, где развернулась самая настоящая информационная война. Призываю всех разоблачать пропаганду армянских властей, рассказать всем народам правду - Карабах - земля Азербайджана! Мы воюем за территорию Азербайджана, которая вот уже 30 лет находится под оккупацией Армении!

Я, как деятель искусства, поддерживаю нашего Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева в действиях по освобождению азербайджанских земель от армянских захватчиков. Мы - люди искусства - готовы и дальше поддерживать внешнюю и внутреннюю политику руководства нашей страны, и своим творчеством и общественной деятельностью выражать поддержку территориальной целостности нашей Родины, а также агитировать политику Азербайджана за рубежом.

Слава нашему Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву! Слава Азербайджану!", - добавил Мехтиев.

Отметим, что Рашад Мехтиев родился в семье народного художника Азербайджана Рафига Мехтиева. Окончил Бакинское художественное училище имени Азима Азимзаде, Азербайджанский государственный университет культуры и искусства и турецкий Университет Мемар Синан. В 2002 году Рашад Мехтиев стал победителем конкурса Canaqqalanın gözyaşları, организованного ТЮРКСОЙ, который прошел в турецком городе Чанаггала.

Мехтиев является первым азербайджанским художником, выставка работ которого была проведена в ООН в 2006 году. В 2012 году удостоен награды Российского общественного фонда "Вера" за неповторимую национальную самобытность.

Работы художника хранятся в частных коллекциях в разных странах мира, его картины были представлены на выставках в странах Европы и в России.

(Автор: Джани Бабаева )