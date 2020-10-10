Актеры русского театра: Карабах – это Азербайджан! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Мария Дубовицкая, Милана Соколенко и Заур Терегулов в интервью Trend Life отметили, что азербайджанская армия и азербайджанский народ составляют единое целое. Актеры театра подчеркнули, что Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджана.

Мария Дубовицкая: "Карабах – это боль, кровоточащая рана всего азербайджанского народа. Мы освобождаем свои исконные земли, ведем бои на своей территории. Вооруженные силы Азербайджана не стреляют по мирному населению, а армянская сторона, наоборот, наносит удары по гражданским жителям нашей страны. Атаки по детям, женщинам, старикам - это просто чудовищно, это терроризм, по-другому и не назовёшь. Я переживаю эту ситуацию всей душой и сердцем. Азербайджан хочет освободить Карабах от оккупантов, народ мечтает вернуться на землю предков, посетить могилы своих отцов, дедов, прадедов...

Азербайджан - толерантное государство, где никогда не затрагивался вопрос национальности или вероисповедания. Я окончила школу, где обучение было на русском и азербайджанском языках. В нашем творческом коллективе есть азербайджанцы, евреи, русские, украинцы, татары, талыши, лезгины, есть молдаванка. Я, русская по национальности, замужем за азербайджанцем… Это все разве не показатель? Азербайджан — светское государство, но здесь с вниманием и заботой относятся ко всем религиям. В мечетях, церквях, синагогах Баку возносят молитвы за азербайджанских военнослужащих.

Хочу сказать слова благодарности всем, кто сейчас находится на передовой, все солдаты и офицерский состав - герои, они пишут историю. Выражаю признательность их родителям – они воспитали отважных сынов Родины. Пусть все, выполнив свою священную миссию, вернутся домой живыми и здоровыми. Тем матерям, чьи дети, к сожалению, стали шехидами хочется пожелать сил и терпения, пусть они знают, что их сыновья – герои, и память о них всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа".

Милана Соколенко: "Азербайджан ведет Отечественную войну на своей территории, за свои земли, которые оккупировали армянские агрессоры. Когда армянская сторона подвергает ракетному обстрелу мирное население нашей страны, наворачиваются слезы от несправедливости. Армения нарушает все нормы международного гуманитарного права, и это еще раз демонстрирует ее продолжающуюся агрессивную политику. С начала атак ВС Армении погиб 31, ранен 171 человек… А сколько в результате этих атак пострадало гражданских объектов, жилых зданий и домов…Мне больно, что гибнут мирные жители, а мировое сообщество молчит.

Азербайджан - прекрасная страна, где живут душевные, отзывчивые, благородные люди – и всех их объединяет желание освободить Карабах. Представители всех национальностей, проживающих в стране, ощущают заботу и внимание государства. Так свободно, благополучно, как живется представителям всех национальностей в Азербайджане, по-моему, не живется ни в одной стране мира.

Я - коренная бакинка, по материнской линии - русская, по линии отца – еврейка. Здесь родились мои родители, родилась я, родился мой ребенок. Азербайджан - наша Родина, которую мы безмерно любим. Могу сказать, что каждый житель Азербайджана вне зависимости от национальности с нетерпением ждет победы. Каждый раз, когда приходят вести с фронта об освобождении от оккупации азербайджанских территорий - это такая радость. Люди со слезами на глазах встретили новость об освобождении Джабраила, но это были слезы радости. Это единение народа еще больше поднимает дух, укрепляет нашу веру в победу. Мы сражаемся за правду, а она в том, что Карабах – это Азербайджан!".

Заур Терегулов: "Мы ждали 30 лет, вели переговоры, но терпению тоже приходит конец. Азербайджан является многонациональной и многоконфессиональной страной. Здесь представители всех национальностей и религий живут в мире и согласии. Я - чистокровный татарин, мое детство прошло в многонациональном дворе, где двери домов у соседей всегда были открыты. Все были друг другу опорой и поддержкой. Так продолжается и до сих пор. Азербайджан издревле славится как край, объединивший представителей различных национальностей и культур.

Азербайджанский народ един в своем желании вернуть свои исконные земли. Все граждане страны готовы идти сражаться за Родину, большинство не ждет призыва, а идет на фронт добровольцами. Потому что Азербайджан - это Родина, Карабах – это неотъемлемая часть нашей страны.

Актеры старшего поколения нашего театра часто рассказывают о том, какой прекрасный край Карабах, как до оккупации они ездили туда с гастролями. Очень хочу воочию увидеть красоту этого края. Верю, что мое желание, как и желание всех азербайджанцев, скоро исполнится. Все беженцы и вынужденные переселенцы наконец вернутся на свою родную землю".

(Автор: Джани Бабаева)