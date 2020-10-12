Нельзя останавливаться, только вперед до полной победы над армянскими фашистами – народный артист Мубариз Тагиев

БАКУ /Trend Life/ - Мы гордимся своими солдатами и офицерами, которые ведут героическую борьбу с армянскими агрессорами. Нельзя останавливаться, только вперед до полной победы над армянскими фашистами, сказал сегодня Trend Life народный артист Азербайджана Мубариз Тагиев.

"Всех очень потряс варварский удар баллистической ракетой "Точка-У" по второму городу страны Гяндже, который находится далеко вне зоны боевых действий. Мирные люди в это время спали. Погибли девять мирных жителей, включая четыре женщины. Тяжело ранены 34 мирных жителя, среди которых дети. Действия армянских вооруженных сил хуже чем фашистов. В результате атак ВС Армении с 27 октября убит 41, ранены 205 гражданских лиц. Пренебрегая всеми нормами международного права и правилами ведения войны, при полном попустительстве ведущих международных организаций и структур, на протяжении 30 лет они не только оккупируют наши земли, но и на захваченных территориях полностью разрушили наши исторические памятники, превратили земли в выжженную землю. Такого даже фашисты не делали в годы Великой Отечественной войны! Причем такая подлость совершена после достижения гуманитарного перемирия при участии России. Как это понимать? В нарушение всего, придерживаясь своей лицемерной и агрессивной сущности, армянские агрессоры продолжают подвергать прифронтовые районы, города и села, расположенные вдали от зоны конфликта, сильному обстрелу. Это беспрецедентная подлость и преступление! ", - сказал Мубариз Тагиев.

По его словам, азербайджанский народ не испугать, и мы продолжим свое правое дело по освобождению оккупированных территорий.

"Я горжусь нашим народом, который сплотившись перед коварным и подлым врагом, ведет свою борьбу. Я горжусь нашей армией – славными сыновьями и героями, которые, не жалея себя отважно воюют с армянскими фашистами, освобождая оккупированные территории. Светлая память нашим шехидам! Я горжусь нашим Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым, который показал всему миру свою политическую волю, дипломатический талант и силу государственного деятеля, деятельность которого направлена только во благо Азербайджана. Своими выступлениями он воодушевляет азербайджанцев всего мира на свершения. Очень ждем Победы!", - добавил народный артист.

Напомним, что на протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Вугар Иманов)