Русские Азербайджана против антиазербайджанской пропаганды на телеканалах России – Юрий Зенин

БАКУ /Trend Life/ - Первый заместитель председателя Русской общины Азербайджана, кандидат исторических наук Юрий Зенин направил письмо в Trend Life.

В свете нынешних непростых событий свое мнение хотелось высказать и мне.

Я русский, коренной бакинец и гражданин Азербайджана. Вырос в Баку, получил солидное образование, работал на разных должностях. Русская диаспора в Азербайджане является самым значительным, мощным и авторитетным объединением русских на Южном Кавказе. Мы никогда не были пятой колонной и всегда поддерживали руководство нашей страны, стремясь внести свой вклад в укрепление авторитета нашей страны. Собственно поэтому-то нас - русских и уважают в Азербайджане.

Внимательно слежу за всем, что происходит вокруг Нагорно-Карабахского конфликта, превратившегося сейчас в полномасштабную войну. С болью и горечью воспринимаю провокации армянской стороны, влекущие смерти и увечья мирных жителей Азербайджана. Гянджа, Мингячевир, Тертерский, Агдамский, Геранбойский, Агжабединский, Бардинский и другие районы постоянно обстреливаются армянскими войсками. Уже никто не верит в байку о том, что в Нагорном Карабахе мощной, оснащенной новейшими видами вооружения, боевой выучкой и дисциплинированностью нашей азербайджанской армии противостоит кучка карабахских отщепенцев с пришлыми наемниками из разных стран. С Азербайджаном воюет регулярная армянская армия и именно ее успешно громят наши воины. Причем громят и сверху в направлении Агдере и снизу в направлении Шуши. Уже освобождены Джабраил, Гадрут, Суговошан, Муровдаг и многие другие населенные пункты и стратегически важные высоты, имеющие важнейшее значение для окончательного разгрома армии, пришедшей на чужие земли, пытаясь удержать то, что им не принадлежит ни по каким законам. И отрицать эти победы невозможно.

Я горжусь моим Президентом Ильхамом Алиевым, я радуюсь победам нашей армии, я приношу глубокие соболезнования матерям, потерявшим на фронте своих сыновей, женщинам, чьи мужья положили свои головы на алтарь нашей общей победы. Кстати, в этой войне также как и в прошлой на нашей стороне воюют граждане Азербайджана разных национальностей, включая и русских. На днях был похоронен русский боец Денис Пронин, погибший в боях за освобождение своей Родины в Нагорном Карабахе.

Республиканский Совет Русской общины в своей нынешней деятельности нацелен на усиление работы по информированию населения Азербайджана и мировой общественности о правде и противостоянии лжи, распространяемой армянскими СМИ.

Моя позиция проста и предельно ясна.

Я убежден, что эта война закончится освобождением азербайджанских земель от оккупантов и ждать осталось недолго. Я много общаюсь с людьми и вижу высочайший подъем патриотических настроений в азербайджанском обществе. Русские Азербайджана всегда были и будут на стороне своей Родины Азербайджана. Нами было сделано несколько заявлений в поддержку азербайджанского народа и его армии, все это опубликовано в прессе и на нашем официальном сайте www.roa.az. Республиканский Совет русской общины Азербайджана буквально вчера дал установку своим районным организациям и Ассоциации русской молодежи страны объявить сбор продуктов и предметов первой необходимости для наших доблестных воинов, все собранное будет сдано в Министерство обороны и передано на фронт. Считаю, что Армения просто обязана оставить не принадлежащие ей земли, которые все равно будут освобождены нашей армией. Зря Пашинян, познания которого о международной политике и о необходимости соблюдения международных соглашений и резолюций равны нулю, кладет на полях сражений молодых ребят из Армении. Армянские матери этого ему точно не простят, ведь армянские парни сражаются не за свою землю, а являются оккупантами, ведя неправедную войну. Считаю необходимым помочь Красному Кресту как можно скорее собрать трупы армян с полей сражений и через соответствующие каналы передать их Армении и проследить, чтобы эти трупы были доставлены их семьям. Тогда, в Армении увидят истинные масштабы их потерь! Выступаю против безосновательной антиазербайджанской пропаганды на центральных телеканалах России, где так называемые "эксперты", претендующие на роль всезнаек, с умным видом рассуждают о том, в чем они с трудом разбираются. На самом деле зачастую из-за невладения ситуацией либо предубеждения эти люди провоцируют и Азербайджан и Армению. По участию в этой войне боевиков из иностранных государств. Очень разочарован позицией ряда стран, которые распространяют лживую информацию. Советую руководителям соответствующих структур этих стран поручить своим подчиненным тщательно изучить достоверные факты, на чьей стороне воюют иностранные боевики и лишь после этого выступать с заявлением. А то ведь доходит до абсурда. Зачем сильной и многочисленной армии Азербайджана бандиты-боевики? Тем более, обладая самыми современными видами вооружения и пятикратным численным перевесом населения. Наш Президент отказался от военной помощи Турции, заявив, что у нас есть свой большой потенциал для освобождения оккупированных армянскими вооруженными силами наших территорий. Наша страна не нуждается в наемниках, в отличие от Армении, на стороне которой есть множество наёмников, в том числе боевики террористических организаций – и этому есть очевидные доказательства.

И, наверное, последнее. Руководству России и представителям российских средств массовой информации советую при принятии решений и различных высказываниях, помнить, что в Азербайджане мирно живут более 120 тысяч русских, активно развивается русский язык и российская культура, действуют более 350 русских школ, множество институтов, обучение в которых ведется на русском языке, масса газет и журналов, выпускаемых на русском языке, очень популярен в Азербайджане телеканал CBC, вещание на котором ведется исключительно на русском языке и главное, дорогие россияне, вы имеете в лице Азербайджана надежного друга и партнера. Зачем же по старинке Вы так поддерживаете Армению, из которой выдавлены не только азербайджанцы, но и представители других национальностей? В Армении нет русских, не считая смешанных браков, да и ребят из 102 военной бригады. Армения повернулась лицом к Западу и скоро Вы ее потеряете. Задумайтесь над этим и правильно выстраивайте свои отношения с Азербайджаном и Арменией. Сейчас Армении выгодно обратиться к России, потому что кроме России им вряд ли кто-то в мире поможет в их несправедливой борьбе. Вспомните, как армяне жгли российские флаги, как на центральной площади Еревана демонстративно и явно в пику России в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне поставили памятник фашисту Гарегину Нжде, служившему в гитлеровской армии. Вспомните и 1977 год, когда именно армянские террористы устроили террористические акты в самом сердце России, в Москве, это и метро и магазин. В результате терракта погибли и ранены люди-москвичи. Вспомните и события в Армении 1986-1988 годов, когда в Армении устраивали массовые погромы азербайджанцев,в результате чего было депортировано более двухсот тысяч азербайджанцев. Об этом никогда не забывайте!

Моя позиция тверда и неизменна. Я патриот своей страны и убежден в том, что доблестная азербайджанская армия, воюющая за освобождение своих территорий от оккупантов, добьется успеха и азербайджанский флаг будет водружен над всеми освобожденными территориями Азербайджана! А русская диаспора Азербайджана была и всегда будет рядом с нашими азербайджанскими братьями.

Не знаю, может быть я не все сказал, что у меня наболело. Наверняка о многом еще надо сказать. Но выговорился и стало полегче.