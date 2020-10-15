Пусть армянские матери зададут вопрос своему руководству… - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан никогда не претендовал на чужие земли, а очищает свою страну от захватчиков, сказала народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева в рамках очередного выпуска видеопроекта АМИ Trend "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah".

Народная артистка подчеркивает, что азербайджанский народ встал на защиту Родины, на справедливую борьбу, и наша миссия – высшая.

"Сегодня в лице Президента Азербайджана мир видит позицию нашей страны, то, что мы низачто не отступим с этого пути. Мы верим в победу. Азербайджанский солдат очищает от оккупантов свою Отчизну, свою родную страну, пусть мир это знает! Азербайджанская армия выполнит свою миссию до конца", - отметила Агаева.

Народная артистка рассказала, что в ходе визита в прифронтовую зону пообщалась с азербайджанскими военнослужащими, отметив, что воочию видела волю азербайджанских военнослужащих, с которой они идут к своей цели.

Певица подчеркивает, что армянские матери должны очнуться, ведь они посылают своих детей на бессмысленную смерть. Если мать азербайджанского шехида с гордостью говорит, что отправила своего сына на фронт сражаться за Родину, то пусть армянские матери зададут вопрос своему руководству зачем их дети, солдаты идут туда и за что умирают?

Тунзаля Агаева добавила, что Азербайджан добьется восстановления своей территориальной целостности: "Карабах – это Азербайджан! Да здравствует наша славная армия!".

(Автор: Джани Бабаева )