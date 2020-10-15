Католическая церковь: Тишину мирного неба Азербайджана нарушают залпы военных орудий

БАКУ /Trend Life/ - В результате атак армянских вооруженных сил погибли 46 и ранен 221 мирный житель Азербайджана. В непригодное состояние пришли 1 592 жилых дома, 79 многоквартирных жилых зданий, 290 гражданских объектов. В частности, 11 октября около 02:00, армянскими вооруженными силами тяжелому ракетному обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине город Азербайджана - Гянджа, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли 10 мирных жителей, в том числе пять женщин, пострадали 35 человек, также нанесен ущерб более 10 многоквартирным домам и более 100 различным объектам. А сегодня произошел еще один, чудовищный по своей кощунственности акт армянских агрессоров. В городе Тертер, в результате умышленного вооруженного нападения на похоронную процессию со стороны ВС Армении убиты три мирных жителя и пятеро тяжело ранены. Прикрываясь гуманитарным перемирием, Армения проводит политику террора в отношении мирного населения.

Апостольской префект Римской католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете обратился в данной связи к прихожанам, сообщает Trend Life.

"Дорогие братья и сестры,

В эти дни наша страна переживает тревожные времена.

Тишину мирного неба Азербайджана нарушают залпы военных орудий.

Как Католическая Церковь в Азербайджане, мы не можем оставаться равнодушными к переживаниям нашего народа и возносим неустанные молитвы о скорейшем восстановлении справедливости и мира на нашей земле.

Азербайджан – толерантная страна, в которой представители самых различных культур и вероисповеданий сосуществуют в мире, взаимодействуя во благо страны и общества, обогащая друг друга, совместно переживая и радость и горе.

Католики Азербайджана, будучи органичной частью этого общества, в молитвах, в мыслях, в делах рядом со всеми, кто ныне страдает от войны и несправедливости. Особой болью отзываются в наших сердцах страдания и гибель мирных жителей.

Мы молимся о скорейшем исцелении всех раненных, о тех, кто лишился крова, об утешении скорбящих, потерявших своих близких и конечно же о мирном небе над нами.

Пусть Всевышний благословит нашу страну и наш народ!", - сказано в обращении монсеньора епископа Владимира Фекете.

(Автор: Вугар Иманов)